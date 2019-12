MC Alger : Il lui est reprochÃ© sa gestion du dossier Casoni : Sakhri resteâ€¦ pour le moment !

L’avenir de Bernard Casoni n’a pas manqué de provoquer un véritable conflit en interne entre les deux principaux décideurs du MCA.

À tel point que l’on se demandait légitimement si la cohabitation était encore possible entre Betrouni et Sakhri, désormais…

Alors que le dossier Bernard Casoni n’est pas encore classé, le board du MCA s’est réuni mardi à Alger pour une mise au point avec le président du CA, Achour Betrouni, et le directeur sportif, Fouad Sakhri, sur leur gestion de l’affaire du désormais ex-coach du Mouloudia. Comme chacun le sait, l’avenir du technicien français a suscité un vrai bras de fer entre le président du conseil d’administration et le directeur sportif, le premier ayant préconisé son maintien au moins jusqu’à la fin de la phase aller avec l’objectif de finir en tête du classement, alors que le second a milité pour son limogeage. Faute d’avoir trouvé une solution consensuelle après deux réunions marathoniennes, Fouad Sakhri a décidé d’agir seul et a interdit Casoni d’entraînement. Dans la foulée, il a nommé Mohamed Mekhazni comme entraîneur intérimaire. Une décision unilatérale qui a beaucoup déplu en interne, à tel point que l’on se demandait si les deux hommes allaient pouvoir cohabiter ensemble à l’avenir. Ainsi, mardi, les représentants de la Sonatrach ont convoqué une réunion d’urgence avec Betrouni et Sakhri. Selon les rumeurs qui ont circulé, il était carrément question de discuter de l’avenir de ce dernier.

« Nous nous sommes effectivement réunis ce mardi, mais à l’heure où je vous parle, nous n’avons pris aucune décision au sujet de Sakhri. Je tiens à dire que sur le plan purement personnel, je n’ai aucun problème avec lui, mais il a commis une faute grave dans le traitement du dossier de l’entraîneur », a déclaré Omar Betrouni qui devra donc continuer à collaborer avec Sakhri jusqu’à nouvel ordre. Concernant Bernard Casoni, Omar Betrouni a assuré que le divorce est définitivement consommé. « La possibilité de voir Casoni reprendre du service ne se pose désormais plus. Son message ne passe plus dans le vestiaire, et de ce fait, il vaut mieux chercher une solution à l’amiable pour résilier le contrat. On s’attend à ce que Casoni demande d’être dédommagé ou qu’il saisisse carrément le TAS, mais nous espérons clore ce dossier sans trop de dégâts », a déclaré à la presse le président du conseil d’administration. Pour le moment, le changement se limite donc au staff technique. Mais cela n’écarte pas l’éventualité d’un réaménagement de l’organigramme du Mouloudia d’ici à la fin de la phase aller.

Amar B.