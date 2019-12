Forum de la mÃ©moire : Hocine Ait Ahmed..Lâ€™homme qui aimait lâ€™AlgÃ©rie par dessus tout

Pour commémorer le 4éme anniversaire de la disparition de cet homme de sagesse, de bravoure et de convictions, deux historiens en l’occurrence M Djamel Yahiaoui et M Mohammed Arezki Ferrad se sont attelés a analyser l’itinéraire nationaliste de ce grand homme a travers l’étude des références culturelles et politique des « mémoires d’un combattant » de Hocine Ait Ahmed.

Dans ce livre « témoin » le chef historique nous livre ses souvenirs, ses réflexions et ses analyses, qui ont fait dire à M Djamel Yahiaoui, « qu’on ne peut se contenter de lire ces mémoires, on s’ y informe, on découvre des faits historiques inexplorés et des noms d’une multitude de militants peu connus que le jeune Hocine Aït Ahmed a côtoyés durant la période couverte par le livre, 1942-1952 ».

M Yahiaoui considère que ces mémoires reflètent la grandeur d’un militant et homme de culture, eternel chercheur du savoir, passionné de lecture et de poésie populaire qui maitrisait six langues. Des mémoires qui indiquent son attachement inconditionnel à sa patrie, à laquelle ni les souffrances, ni les malentendus, ni même un exil de plus de 23 ans n’en ont affecté l’amour. S’inspirant du livre de Hocine Aït Ahmed, l’invité du forum évoquera sa vision du militantisme et du travail politique , il rappelle les souvenirs de l’homme concernant les événements du 8 mai 1945 et des détails qui ont mené vers ces manifestations , le rôle joué par les femmes pour les organiser, évoqué la naissance du mouvement syndical , parlé de sa famille de ses parents de la mort de sa sœur et de son jeune frère , de son attachement aux habitants de belcourt , de son départ vers l’Egypte , de sa conception de la cause amazigh ..Toujours s’inspirant des mémoires du défunt, M. Yahiyaoui revient sur l’enfance et le parcours de Ait Ahmed.

Né le 20 août 1926 en Haute Kabylie (Aïn El-Hammam) et Issu d’une grande famille maraboutique, celle de Cheikh Mohand-ou-Elhocine, Aït-Ahmed commence ses études à l’école coranique avant de connaître l’école française où il fera de brillantes études.

C’est au lycée de Ben Aknoun en 1943, qu’il adhère au Parti du Peuple Algérien (indépendantiste) où militent également d’autres élèves, parmi lesquels Laïmeche Ali et Aït-Amrane Idir. En 1945, il n’a que 19 ans. Il se préparait à l’examen du baccalauréat, mais les massacres du 8 Mai 1945 lui font comprendre que ce qui a été pris par la force doit être repris par la force. Ce génocide va faire basculer sa vie. Une semaine après, il figure parmi les volontaires qui veulent rejoindre le maquis pour entamer une action armée. En 1947, il déclarait : « Nous obtiendrons l’indépendance par le sang, s’il le faut. » Il entre en conflit avec Messali El Hadj, et crée avec d’autres militants l’Organisation Spéciale (OS). Il sera l’adjoint de Mohamed Belouizdad, puis en 1949, il prendra les commandes de l’OS, après la mort de ce dernier. En 1952 Il est représentant du F.L.N. au Caire lorsqu’éclate, le 1er novembre 1954, l’insurrection armée. En avril 1955, il dirige la délégation du F.L.N. à la conférence Afro-asiatique de Bandung, puis à la session de l’O.N.U. (septembre 1955). En avril 1956, il ouvre le bureau du F.L.N. de New-York. Arrêté en octobre 1956 lors du détournement de l’avion des « Chefs du F.L.N. », il sera interné jusqu’en 1962.

---------- « la position sociale et culturelle de Ait Ahmed ont construit l’homme qu’il est devenu »---------------

La dimension culturelle des mémoires de Ait Ahmed a été évoquée par l’historien et chercheur M Mohamed Arezki Ferrad qui dira que la position sociale et culturelle de Ait Ahmed l’ont construit . « Elevé dans un islam du mysticisme soufi qui appelle a la sensibilité personnelle , Hocine Ait Ahmed ,ne pouvait qu’être qu’un grand humaniste profondément sensible et dévoué a son pays ». Le conférencier précisera que, Ait Ahmed voit le jour, dans une famille bénie. «Elle est à la fois kabyle (amazighe) et marabout très attachée à l’islam et à la langue arabe. Ce sont ces contexte et culture – là qui ont fait d’Ait Ahmed un Algérien au sens large du terme » dira M Ferrad qui rappellera qu’encore enfant, il compose des poèmes, en kabyle et en français, à la gloire de l’identité algérienne et contre la colonisation française.

M Ait Ahmed, outre le combattant et héros de la Guerre de libération, était un homme épris d'art et de lettres.« Il faut dire qu'il avait hérité de ses aïeux l'amour de la liberté, l'amour de son pays, la persévérance dans le combat, mais aussi l'art du verbe. Il est le petit-fils du célèbre cheikh Mohand Oulhoucine, savant religieux et homme de culture, mais surtout dont la poésie est également empreinte du thème de la résistance et du courage » dira M Ferrad.

A travers ses mémoires on comprend que Hocine Ait Ahmed était un homme qui a toujours aimé l'art kabyle en général et la poésie en particulier. Il était farouchement attaché à la préservation de ce patrimoine, « la lutte pour la liberté serait devenue insignifiante, si l'homme une fois ses chaînes brisées décidait de tourner le dos à son identité »avait-il dit.

Pour sa part, le docteur Said Chibane, qui a eu à connaître cette personnalité hors du commun dans les années 40, est revenu sur cette décision de rejoindre les maquis, en réaction aux massacres du 8 Mai 1945. Il se rappelle encore du serment qu’ils avaient prêté ce jour-là, et qui a accompagné toute la vie de Hocine Aït Ahmed. Dr Chibane dira «qu’il y a deux choses qu’il faut tirer au clair au sujet d’Ait Ahmed». La première, est l’idée selon laquelle Ait Ahmed n’aimait pas la langue amazighe. «Si Ait Ahmed avait relégué la question de tamazight, contrairement à certains leaders (kabyles) qui mettaient cela en avant à chaque fois, il l’avait fait pour faire avancer la cause algérienne.»

Le docteur se rappelle qu’une fois, Ait Ahmed lui avait dit qu’ «si on s’attachait à la question de tamazight et on mettait celle-là en avant, la révolution algérienne va perdre l’appui des pays arabes et la sympathie de beaucoup de pays amis ,justement des pays arabes».La seconde chose que le docteur ophtalmologue a fait savoir hier, est le fait que «si l’Algérie avait évité la guérilla et la confrontation entre les régions après l’indépendance, c’est grâce à Ait Ahmed qui avait convaincu les dirigeants de l’armée de la Wilaya III historique d’abandonner l’idée de l’insoumission de cette région, et d’opter plutôt pour le combat politique sous le parti du FFS».

Farida Larbi