SÃ©minaire national sur la nutrition Ã  Chlef : 125 recherches scientifiques au menu

Quelque 125 recherches scientifiques dans les domaines de l’alimentation et de la santé seront présentées au titre d’un Séminaire national sur la "nutrition et la santé" ouvert lundi dernier à Chlef, a-t-on appris des organisateurs. La rencontre, organisée à l’initiative de la faculté de la nature et des sciences de la vie de l’université de Chlef donnera lieu à la présentation, durant deux jours, des résultats des dernières recherches en matière de nutrition et santé, en présence d’un nombre de spécialistes et chercheurs de nombreuses universités nationales.

"Ce rendez-vous scientifique se veut une opportunité pour mettre en lumière les dernières découvertes attestant de la relation de cause à effet entre la nutrition et la santé, à travers la présentation des résultats de 125 recherches en la matière, réalisées par des étudiants en doctorat", a indiqué à l’APS, la présidente de ce séminaire, Meziane Malika.

Elle a ajouté que la manifestation vise essentiellement l'"encouragement de la recherche dans le domaine, tout en sensibilisant les citoyens sur l’impératif d’un régime alimentaire équilibré, parallèlement à l’abandon de certaines habitudes alimentaires nocives pour la santé", a-t-elle assuré.

De nombreux chercheurs du domaine, rencontrés sur place, par l’APS, ont loué ce type d’initiatives "susceptibles", ont-ils dit de "valoriser les recherches réalisées par les étudiants", ont-ils estimé.

Pour l’étudiante en doctorat Siham Yakoubi, de l’université de Chlef, il s’agit là surtout d’une "opportunité de rencontres et d’échanges offerte pour moi et mes collègues, en vue de nous informer des résultats des recherches réalisées, ainsi que les moyens de les concrétiser sur le terrain", a-t-elle indiqué.

La première journée de ce séminaire a donné lieu à l’animation d’un nombre de communications axées, entre autres, sur "la nutrition et les compléments alimentaires pour une vie saine", "les produits alimentaires, valeurs nutritionnelles et santé", "relation entre les habitudes de consommation du pain et le gaspillage", et "évaluation de l’alimentation chez les bébés jusqu’à 5 ans".