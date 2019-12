Pour diffÃ©rents dÃ©lits dans 6 wilayas : Plusieurs personnes arrÃªtÃ©es

Plusieurs personnes ont été arrêtées pour différents délits à travers six wilayas du pays lors d'opérations menées par des éléments de la Gendarmerie nationale, a indiqué hier un communiqué de ce corps de sécurité.

A Sétif, les gendarmes du groupement territorial de cette wilaya, agissant sur renseignements, ont interpellé deux personnes à bord d’un véhicule, en possession d'un fusil de chasse de calibre 12, détenu illégalement, ainsi que la somme de 125.000 DA, précisant que ces deux individus, demeurant tous deux à Beida-Bordj, ont été interpellés lors d’un point de contrôle dressé sur la RN.77, reliant Sétif à Batna, au lieu-dit Sekakla, commune de Bazer-Sakra. Par ailleurs, les gendarmes du groupement territorial de Médéa ont interpellé deux personnes, lors d'une patrouille au centre-ville de la localité de Boughezoul, à bord d’un véhicule, transportant 4.600 paquets de cigarettes de différentes marques étrangères et locales, avec 1.000 paquets de papiers de tabac à chiquer (massa), sans registre de commerce ni factures. De leur côté, les gendarmes du groupement territorial d’Ain-Defla, agissant sur renseignements, ont interpellé 6 personnes lors d’un point de contrôle dressé sur la RN.65, reliant Aïn-Defla à Tissemsilt à la sortie nord de la commune d’El-Hassania, qui transportaient à bord de deux véhicules, 1.775 bouteilles de boissons alcoolisées de différentes marques, destinées à la vente clandestine. A Batna et agissant sur renseignements, les gendarmes du groupement territorial de cette wilaya ont interpellé, lors d’un point de contrôle, une personne à bord d’un véhicule, en possession de 4,82 kg d'or non poinçonné, alors qu'à Mascara, des gendarmes ont interpellé une personne demeurant à la localité de Bouguirat (Mostaganem), transportant à bord d’un camion semi-remorque, 300 quintaux de farine, sans registre de commerce ni factures. Dans la wilaya de Souk-Ahras, les gendarmes du groupement territorial ont interpellé une personne, demeurant à la localité de Boukhadra (Tébessa), lors d'un point de contrôle, alors qu’il transportait à bord d’un fourgon, 50 ballots de friperie, en provenance de la contrebande.