Constantine : 12 personnes sauvÃ©es de lâ€™asphyxie

Les sapeurs-pompiers sont intervenus à deux reprises, durant le week-end, afin de secourir des victimes d’asphyxie au monoxyde de carbone, phénomène qui prend de plus de plus d’ampleur depuis le début de la saison froide. Vendredi, sur les coups de 11 h 40, c’est une famille habitant l’Unité de voisinage 7 de la nouvelle circonscription administrative Ali-Mendjeli qui a pu être sauvée du gaz toxique émanant du chauffe-bain installé dans l’appartement. Âgées de 7 à 51 ans, les cinq victimes souffraient de difficultés respiratoires, et ont dû être évacuées vers les urgences médicales de l’hôpital Abdelkader-Bencharif. Avant-hier, ce sont sept membres d’une autre famille, dont l’âge varie de 1 à 37 ans, qui ont été secourues au niveau de la cité des 140 logements située dans la même ville. Selon la cellule de communication de la direction de la protection civile, la cause de l’accident serait l’inhalation de monoxyde de carbone émanant d’un chauffe-bain défectueux.

Pour rappel, durant le mois de novembre écoulé, les agents de la protection civile ont opéré 25 interventions, ce qui leur a permis de sauver d’une mort certaine une cinquantaine de victimes du «tueur silencieux». Sur le plan de la prévention, en plus de la caravane de sensibilisation lancée par la direction de Constantine en octobre, en partenariat avec la société de distribution de l’électricité et du gaz de l’Est (SDE), les directions de l’Éducation et du Commerce, l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), la section locale des scouts musulmans algériens (SMA), et l’organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE), laquelle sillonne les différentes localités de la wilaya, une journée d’information au profit des ouvriers chauffagistes, plombiers et soudeurs se tiendra aujourd’hui à la salle de réunion de l’assemblée populaire de wilaya dans la cité Daksi-Abdeslam.

