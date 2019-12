Theniet El-Had : Portes ouvertes sur le parc national du pin

Le coup d’envoi de portes ouvertes sur le parc national du pin de Theniet El-Had (Tissemsilt) a été donné, lundi dernier, sous le slogan "Découvrons la beauté de la forêt de pin", dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des Montagnes.

Cette manifestation, organisée par la maison du parc national en coordination avec la conservation des forêts, comprend des expositions de photos montrant les paysages attractifs dont la forêt d'El Meddad regorge, en plus de panneaux sur la diversité biologique et écologique dans cet espace naturel, a indiqué la maison du parc national d'El Meddad.

Une visite pédagogique au parc national du pin a été programmée en marge de ces portes ouvertes, qui s’étalent sur cinq jours, au profit de 50 élèves des cycles primaire et moyen de Theniet El-Had, en plus d’une visite au profit de photographes amateurs désirant prendre des photos des paysages naturels qui abondent dans la forêt d'El Meddad.

Une journée de sensibilisation sur l’importance de la préservation de la forêt de pin sera également organisée à l’attention des visiteurs de ce site naturel, ainsi que les élèves des établissements éducatifs et des stagiaires du centre de formation professionnelle de Theniet El-Had, selon la même source.

Cette manifestation sera clôturée par l’organisation d’une journée d’étude sur les horizons du tourisme de montagne du parc national du pin, qui sera animée par les cadres de la maison du parc national et la conservation des forêts, ainsi que la direction du tourisme et de l’artisanat.