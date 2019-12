Nouvelles technologies : la face noire du tÃ©lÃ©phone portable

Les excès, dans tous les domaines, ne sont pas recommandés. C’est clair : «Où commence l'excès, là finit la vertu». Le magnifique, l’incontestable et l’incontesté accessoire, du 21e siècle reste une pièce maîtresse pour l’Algérien. Le cellulaire ne sert pas seulement à communiquer, mais également à s’adonner au bagout et à la tchatche, pour tuer le temps. C’est un exercice pas comme les autres. D’ailleurs, si l’on se mettait à quantifier toutes ces heures passées oreille collée à cette invention qui a bouleversé nos mœurs et habitudes, on serait tout simplement estomaqué. Heureusement ou malheureusement - c’est selon - que le gratuit existe. Sinon, c’est la banqueroute, pour les accros. En effet, nos portables sont, de nos jours, dans tous leurs états. Ils sont partout présents. Le «sport favori» de beaucoup est garanti, à tous, avec toutes ces offres des opérateurs téléphoniques qui ne font, à vrai dire, nourrir ou plutôt engraisser l’addiction à l’inséparable joujou. Il est rare de ne pas croiser un homme ou une femme en communication avec une personne au bout du… fil. C’est ahurissant de voir tout ce beau monde, occupé à consommer toutes ces heures, voire, ces cerises sur le gâteau, offertes, en guise de fidélité, tant en termes de rechargement des crédits que des appels, effectués par l’abonné. Les amateurs du bla-bla-bla sont nombreux et ils sont facilement repérables, de nos jours. Ils ne se font pas prier pour manifester ouvertement leur faible pour parler de tout et de rien, usant et abusant de leurs portables. Aujourd’hui, le fameux appareil, on est tenté de dire, n’est pas entre de bonnes mains. L’on assiste même, tous les jours que Dieu fait, à une intoxication «verbale». A voir tous ces gens, dans les bus, les taxis et autres moyens de transports collectifs, raconter leur vie privée, se quereller et s’adonner à des chapelets d’insultes et d’obscénités, à l’endroit de la personne au bout du fil, ou ces mensonges à peine maquillés pour ne pas se rendre à son travail, zapper un rendez-vous ou tout simplement envoyer balader l’autre qui appelle au mauvais moment et au mauvais endroit. C’est un fait, le cellulaire, a transformé notre vie pour faire de nous carrément des utilisateurs médiocres de la technologie de communication. Pis, il incite à inculquer le mensonge et le vice, d’où l’intérêt de se ressaisir pour éviter les dangers de l’addiction au mobile sur tous les plans, social, sanitaire, sécuritaire et autres dont il faut absolument se méfier. Les spécialistes, sur ces questions sont formels. Une modération dans l’utilisation des smartphones est vivement recommandée.

Samia D.