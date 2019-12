Adoption des TIC en 2019 : L'AlgÃ©rie est classÃ©e Ã  la 76e place au niveau mondial

L’Algérie a réalisé de nouveaux progrès dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), notamment en matière d'adoption des TIC, de téléphonie et haut débit mobile et au nombre d'utilisateurs internet, selon le rapport du Forum économique mondial (FEM) sur la compétitivité mondiale pour l’année 2019.

PUBLIE LE : 18-12-2019 | 12:25