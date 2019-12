15e CongrÃ¨s du Front Polisario : Lâ€™APN prendra part aux travaux

Une délégation de l'Assemblée populaire nationale (APN) prendra part au 15e Congrès du Front Polisario, prévu du 19 au 23 décembre en cours, dans la République arabe sahraouie démocratique (RASD), a indiqué mardi un communiqué de l'APN.

Le congrès "mettra la lumière sur toutes les questions relatives au processus de la lutte sahraouie et prendra également des décisions importantes liées au plan de règlement, à l'Intifada sahraouie, aux Droits de l'homme et à la spoliation des ressources naturelles sahraouies", a précisé la même source. D'autres questions "relatives à la démocratie, au rôle de la femme, à la bonne gouvernance et à l'élargissement de la participation des jeunes à la vie politique", seront évoquées lors des travaux de ce congrès.

Les travaux du Congrès seront sanctionnés par l'élection de la nouvelle direction du Front Polisario. La délégation de l'APN sera conduite par la présidente du groupe parlementaire d’amitié et de fraternité "Algérie-Sahara Occidental", Saida Brahim Bounab.