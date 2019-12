Incendie du parking dâ€™une banque Ã  ChÃ©raga : Six vÃ©hicules et un camion-citerne brÃ»lÃ©s

Six véhicules touristiques et un camion-citerne ont pris feu dans un incendie qui s'est déclaré au niveau du parking de l'Agence de la banque BNP PARIBAS à la cité Amara à Cheraga (Alger), sans faire de victimes, a-t-on appris d'une source de la direction de wilaya de la protection civile. L'incendie s'est déclaré, mardi matin, aux environs de 11h19m, au niveau d'un parking à la Cité Amara dans la commune de Chéraga, brûlant six véhicules touristiques et un camion-citerne, provoquant un état de panique sur les lieux, sans déplorer de pertes humaines, a indiqué à l'APS le lieutenant Khaled Benkhalfallah, chargé de l'information à la Protection civile d'Alger. Après l'intervention rapide des agents de la protection civile, l'incendie a été maîtrisé, grâce à la mobilisation de 4 camions-incendie, outre la mise en place d'un périmètre de sécurité pour parer à tout imprévu.