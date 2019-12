DÃ©veloppement des zones enclavÃ©es : Le rÃ´le majeur de lâ€™Agriculture

Protocole de partenariat entre le GGR et l’ONEA.

Un protocole de partenariat a été conclu, hier, au siège de ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, entre le Groupe de génie rural (GGR) et l’Organisation nationale des entreprises et de l’artisanat (ONEA). Le document a été paraphé par le président-directeur général du GGR, Zemmouche Ali, et le président de l’ONEA, Mustapha Roubaïne.

Présidant cette cérémonie, M. Cherif Omari a déclaré que ce partenariat constitue une «valeur ajoutée» dans le secteur qui sera ainsi renforcé par l’implication des petites et moyennes entreprises dans ce domaine d’activité et qu’il est attendu de ce fait, la création de nouveaux postes d’emploi à la faveur de cette louable initiative, ainsi qu’une dynamique économique particulièrement au niveau des zones enclavées.

«Ça contribue énormément au développement local», a-t-il assuré.

Evoquant les clauses de cette convention, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a indiqué qu’elles sont essentiellement basées sur le désenclavement par l’aménagement et l’ouverture de piste au niveau des nouveaux périmètres agricoles, révélant que l’Etat a réussi, à ce jour, à ouvrir 25.000 km de pistes. «Ceci reste toutefois insuffisant. Nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin et les efforts vont être redoublés en vue d’améliorer le cadre de vie des citoyens dans les zones enclavées», a-t-il promis, affirmant que ces opérations visent également à contribuer à l’impulsion de l’activité agricole dans les différentes régions du pays et à promouvoir le niveau de vie de ses habitants.

De même que cela va permettre au développement des cultures stratégiques (céréaliculture, oléiculture, pomme de terre et autres), ainsi que le désenclavement des périmètres et la facilitation de l’activité agricole pour les investisseurs et la réduction de la facture des importations.

Poursuivant ses propos, M. Omari a affirmé qu’une importance particulière a été donnée au soutien à l’investissement en faveur des initiatives privées en prenant l’exploitation agricole comme cible privilégiée en tant qu’entité créatrice de richesse, ainsi qu’en faveur des zones intérieures (Sud, Hauts Plateaux, montagnes).

Prenant la parole à son tour, le président de l'Organisation nationale des entreprises et d'artisanat (ONEA), Mustapha Roubaïne, a indiqué que son organisation, très active du reste, ambitionne d’effectuer un travail de terrain auprès des opérateurs économiques afin de «préserver» l’économie nationale, notamment dans le domaine de l’activité agricole.

Notons que le Groupe Génie Rural (GGR), issu des différentes restructurations de l’ex-ONTF (Office national des travaux forestiers) et de la transformation juridique de l’EPE/SPA E.A.G.R., représente un véritable outil de l’Etat pour la mise en application des décisions gouvernementales en matière de prise en charge des zones rurales.

Il touche plusieurs segments de développement rural, dont les missions se déclinent comme suit : la conservation des eaux et des sols, la lutte contre la désertification, la mobilisation de la ressource hydrique, le désenclavement par l’aménagement et l’ouverture de pistes, les plantations, la production des produits dérivés du liège, l’activité du bois.

Sarah Benali Cherif