Investiture du nouveau prÃ©sident de la rÃ©publique : M. Tebboune prÃªtera serment demain

Élu par le peuple algérien, dès le premier tour de l’élection présidentielle, avec 58,13% des suffrages, le nouveau président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, va prêter serment demain, conformément aux dispositions de la Constitution.

La Loi fondamentale du pays stipule, dans son article 89, que le président de la République élu, «prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection. Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment».

Le futur premier magistrat du pays prêtera serment, conformément à l’article 89 de ladite Loi, en ces termes :

« Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs, ainsi qu'aux idéaux de la révolution de Novembre éternelle, je jure par Dieu Tout-Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de veiller à la continuité de l'Etat, de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l'ordre constitutionnel, d’œuvrer au renforcement du processus démocratique, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la République, de préserver l'intégrité du territoire national, l'unité du peuple et de la nation, de protéger les libertés et les droits fondamentaux de l'homme et du citoyen, de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du peuple et d’œuvrer, de toutes mes forces, à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde. Dieu en est témoin. » Ce serment est contenu dans l'article 90 de la Constitution.

Une fois qu’il endosse sa fonction, le Président de la République va notamment procéder à la nomination du Premier ministre, et ce, « après consultation de la majorité parlementaire », comme le précise la Constitution.

La Loi fondamentale du pays souligne également que le Président de la République « nomme les membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre qui coordonne l'action du Gouvernement » et que ce dernier « élabore son plan d'action et le présente au Conseil des Ministres ».

Conseil constitutionnel : « Les électeurs ont pu exercer pleinement leur droit.»



Signalons ici que lors de sa première sortie médiatique après l’annonce des résultats du vote par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), le président élu, M. Abdelmadjid Tebboune, avait qualifié la constitution d'un nouveau gouvernement de tâche «très difficile», relevant cependant que le peuple algérien sera « surpris par la nomination de nouveaux jeunes ministres ».

Il y a lieu de rappeler aussi, qu’après l’annonce des résultats, au lendemain du scrutin, par l’ANIE, le Conseil constitutionnel a ensuite rendu public, lundi dernier, un communiqué proclamant les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 12 décembre.

Il en ressort qu’« à l’issue de la clôture du scrutin portant élection du Président de la République du 12 décembre 2019, le Conseil constitutionnel a été rendu destinataire, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral, de l’ensemble des procès-verbaux centralisant les résultats élaborés par les commissions électorales de wilaya et la commission électorale des Algériens établis à l’étranger ainsi que des documents électoraux en rapport avec le scrutin ».

Le texte rendu public lundi par le Conseil constitutionnel a fait état des résultats définitifs du scrutin qui s’est déroulé à travers le territoire national et à l’étranger où la communauté nationale établie à l’étranger a eu droit à six jours pour voter.

Les suffrages obtenus, par chaque candidat, sont arrêtés, par ordre décroissant, comme suit :



1. Monsieur Abdelmadjid TEBBOUNE : 4.947.523, soit 58,13%,

2. Monsieur Abdelkader BENGRINA : 1.477.836, soit 17,37%,

3. Monsieur Ali BENFLIS : 897.831, soit 10,55%,

4. Monsieur Azzedine MIHOUBI : 617.225, soit 7,28%,

5. Monsieur Abdelaziz BELAID : 568.000, soit 6,67%



Aussi et considérant qu’en vertu de l’article 85 (alinéa 2) de la Constitution, l’élection à la présidence de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés et considérant que le candidat Abdelmadjid TEBBOUNE a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, en conséquence, le Conseil constitutionnel a proclamé lundi M. Abdelmadjid TEBBOUNE, président de la République algérienne démocratique et populaire.

Le Conseil constitutionnel, qui a félicité le peuple algérien pour la réussite de ce rendez-vous électoral décisif, a aussi adressé toutes ses félicitations au Président de la République, lui souhaitant plein succès dans ses nobles missions.

Il a déclaré que l'élection présidentielle s'est déroulée dans « de bonnes conditions, ce qui a permis aux électeurs d'exercer pleinement leur droit constitutionnel et d'élire le candidat qu'ils ont estimé apte à diriger le pays ».

Soraya Guemmouri