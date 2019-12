M. Tebboune a offert hier un dÃ©jeuner en son honneur : La sociÃ©tÃ© civile, alliÃ©e du prÃ©sident Ã©lu

Pour témoigner de sa reconnaissance à l’égard de la société civile, au nom de laquelle il s’est porté candidat à la présidentielle, le nouvel élu à la magistrature suprême, Abdelmadjid Tebboune, a convié les représentants des associations et organisations qui se sont mobilisées pour son élection pour un déjeûner en leur honneur, au niveau de l’hôtel Mazafran de Zéralda, à l’ouest d’Alger. Outre les responsables de sa campagne électorale, autant au niveau national qu’à travers les wilayas, étaient également présents à cet événement des chefs de parti politique ayant adhéré au projet électoral de M. Tebboune, à l’exemple de Kamel Bensalem, le SG du PRA. L’on pouvait même distinguer des militants du FLN et du RND.

Un nombre considérable de sympathisants du nouvel élu à la magistrature suprême s’est rendu hier dès les premières heures de la matinée audit établissement hôtelier dont les alentours ont été quadrillés par un dispositif de sécurité. Le nouveau président de la République a été, pour rappel, le candidat de la société civile en faveur de laquelle il a déjà pris l’engagement de lui conférer une meilleure structuration afin qu’elle puisse assumer ses responsabilités en tant que véritable contre-pouvoir. Cette même société civile qu’il compte aussi associer dans la mise en œuvre de ses chantiers prioritaires définissant la voie vers l’instauration de l’Algérie nouvelle, à commencer par une révision profonde de la Constitution.

L’objectif de cette révision de la Loi fondamental porte notamment sur la nécessité de mieux définir la nature du régime politique mais aussi de défricher le terrain pour la consécration des aspirations du mouvement citoyen en matière de changement et de mise en place d’un système de gouvernance démocratique et transparent.

Dans cette optique, le nouveau président avait, rappelle-t-on, appelé au dialogue avec les représentants du Hirak qu’il compte mener dès sa prise de fonctions. Cette initiative a suscité une large adhésion de la part de la société civile, mais aussi du côté des partis politiques pour qui cette démarche est la plus indiquée pour résoudre une crise politique que vit le pays depuis des mois. «Je suis un homme de dialogue et je respecte toutes les positions», avait affirmé M. Tebboune lors de sa campagne électorale pour la présidentielle qu’il a remportée haut la main. Il est aussi l’homme du changement tant attendu par des milliers d’Algériens, un changement qu’il s’est engagé à consacrer de manière perceptible au bout de deux années à la tête de l’Etat. Une prise en charge optimale des préoccupations de la jeunesse est aussi au cœur de son programme d’action en tant que nouveau président de la République. « L’heure est venue de transmettre le flambeau à la jeunesse », a-t-il en effet répété à maintes reprises.

Il est loisible en outre d’affirmer que la sympathie populaire dont jouit M. Tebboune trouve notamment ses origines dans sa mémorable prestation, en 2017, en tant que Premier ministre, devant les députés. Présentant à cette occasion le plan d’action du gouvernement, il avait en effet juré de moraliser la vie politique en la mettant à l’abri de l’emprise de l’argent sale, en durcissant la lutte contre la corruption. Indubitablement, cette prise de position publiquement assumée avait anticipé son départ à la tête de l’Exécutif dans les conditions que l’on connaît.

En étant déclaré vainqueur de la présidentielle du 12 décembre dernier, M. Tebboune a réussi son retour aujourd’hui par la grande porte, avec le même engagement d’assainir le pays des corrompus et en jurant de débarrasser l’Algérie des résidus de la bande.

Karim Aoudia