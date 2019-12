Des sportifs sâ€™expriment : Mobilisation autour du programme du PrÃ©sident

Suite à l’élection de M. Abdelmadjid Tebboune, les anciens footballeurs Lakhdar Belloumi, Megharia, Hansal, Benzerga, Messabih, Foussi et l’association la Radieuse présidée par Kada Chafi ont adressé un message de félicitations au nouveau président, dans lequel ils expriment leur satisfaction pour le choix judicieux de l’homme appelé à gérer le pays dans cette phase délicate et auquel ils souhaitent beaucoup de succès dans sa mission.

Ils ont également remercié l’Armée nationale populaire pour son rôle dans la réussite du scrutin et appellent tous les Algériens à se mobiliser autour du programme du Président Tebboune.