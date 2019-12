Pourparlers sur le nuclÃ©aire nord-corÃ©en : Pas de date limite pour Washington

Faisant fi de l’ultimatum lancé par les dirigeants nord-coréens sur le nucléaire et fixé à la fin de l’année en cours, les États-Unis ont réfuté toute date butoir pour les négociations avec Pyongyang, a déclaré le représentant spécial des États-Unis pour la Corée du Nord, Stephen Biegun, proposant de rencontrer ses homologues du Nord pendant son séjour à Séoul. Le responsable américain est en visite en Corée du Sud depuis dimanche, alors que les tensions s'intensifiaient en raison des tests de Pyongyang. «Cela a été une longue année et nous n'avons pas fait autant de progrès que nous l'aurions espéré. Mais nous n'abandonnerons pas», a-t-il déclaré, après avoir rencontré son homologue sud-coréen, ajoutant que «nous avons pour objectif de respecter les engagements pris par les deux dirigeants, lors de leur sommet historique à Singapour». Lors du sommet de Singapour, les dirigeants ont convenu de chercher à établir de nouvelles relations bilatérales, à déployer des efforts conjoints pour instaurer un régime de paix durable et stable dans la péninsule coréenne et à œuvrer à la dénucléarisation complète de la péninsule. Stephen Biegun a également souligné la volonté de son équipe de reprendre les négociations avec Pyongyang, affirmant que les États-Unis ont offert une approche «flexible» pour parvenir à des accords «équilibrés». Mais, il semble que la surenchère adoptée par Pyongyang a fini par faire bouger les lignes devenues trop statiques depuis les deux sommets de Singapour et celui de Hanoï. Avec la reprise des essais et autres tirs de projectiles à partir de la station nord-coréenne Soahn et les déclarations de dirigeants nord-coréens excluant toute négociation avec leurs homologues américains, Washington en tentant de relancer le dialogue veut à tout prix essuyer un échec cuisant, à quelques mois seulement de la présidentielle américaine.

Côté Pyongyang, tout en réitérant ses exigences relatives aux sanctions américaines, la guerre des mots ne faiblit pas, puisant parfois dans le dictionnaire guerrier à l’encontre de Washington qui à sont tour ne s’en prive pas à sortir ses griffes. Ainsi, le Président américain Donald Trump a affirmé lundi que les États-Unis surveillaient la Corée du Nord «de très près» à l'approche d'un ultimatum fixé par Pyongyang à Washington pour la fin de l'année. «Je serais déçu si quelque chose était en préparation, et si c'est le cas, nous nous en occuperons», a-t-il déclaré. «Nous surveillons la Corée du Nord de très près.» Du côté de l’Onu la Russie et la Chine ont transmis lundi à leurs partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU une proposition «d'ajuster les sanctions contre la Corée du Nord», en fonction des étapes franchies par ce pays vers une dénucléarisation de la péninsule coréenne.

M. T. et Agences