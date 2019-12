RÃ©forme des retraites en France : Le gouvernement sur la sellette ?

L'ensemble des syndicats manifestaient, hier en France, contre la réforme des retraites, tentant de faire plier le gouvernement fragilisé, au 13e jour d'une grève qui paralyse encore largement les grandes villes, selon les médias locaux. Les opposants au nouveau système universel de retraites, emblématique du président Emmanuel Macron, entendent réaliser une nouvelle démonstration de force pour faire céder un gouvernement affaibli par la démission de l'artisan du projet soupçonné de conflits d'intérêts. Il s'agit de la troisième journée de manifestation depuis le début du mois.

Le 5 décembre avait vu défiler plus de 800.000 personnes en France. Elles avaient été moins de la moitié le 11 (339.000). Mais, ce mardi et pour la première fois, l'ensemble des syndicats manifestent, jusqu'aux plus réformateurs comme la CFDT, avec qui M. Macron pouvait espérer faire adopter sa réforme. Parallèlement, la grève illimitée se poursuit, notamment dans le métro parisien et les chemins de fer, alors que débute la période des examens pour les étudiants.

La moitié des lignes de métros sont totalement fermées, provoquant des centaines de km de bouchons à Paris et sa banlieue, rapportent les médias locaux. «J'essaye d'aller à Lyon et je ne sais pas encore si je vais y arriver», a déclaré un usager des transports.