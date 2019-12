Jil Jadid : soutien au principe du dialogue

Le président de Jil Jadid, Sofiane Djilali, a souligné, hier, que son parti «a toujours défendu le principe du dialogue» en ajoutant s'attendre à des «gestes forts» de la part du président élu, Abdelmadjid Tebboune.

Lors d’une conférence de presse qu’il a animée au siège de son parti à Zeralda, Djilali Sofiane a rappelé que Jil Jadid «n’a soutenu aucun candidat durant la présidentielle du 12 décembre. Cependant, conscients de la complexité de la situation que traverse le pays, nous interagirons avec responsabilité avec le nouveau président de la République», a-t-il dit, laissant par là la porte ouverte à une possible prise de contact direct avec les nouvelles autorités du pays.

Dans cette optique il précisera : «Nous aurons à prendre position, en toute indépendance, sur les différents sujets», soulignant que sa formation politique «jugera, au fur et à mesure, des actes concrets que décideront les autorités, notamment en ce qui concerne la consolidation d'un Etat de droit et de la démocratie».

Affirmant que son parti «a toujours défendu le principe du dialogue», il a estimé que le mouvement populaire «a permis de démanteler un régime corrompu et dangereux, et ce dans un pacifisme admirable». Pour M. Djilali, le nouveau président entamera son mandat dans un contexte de reconfiguration de la scène politique. Il explique que cette reconfiguration se fera en parallèle de «la refonte des institutions, des lois, et des pratiques du nouveau système politique». Il expliquera que «le nouveau système politique, exigée par le Hirak, visera la séparation des pouvoirs, la création d'un pouvoir judiciaire réellement indépendant».

Partant, Sofiane Djilali a estimé que le mouvement populaire, «a vu naître une conscience politique nouvelle dont s’abreuvent des générations d’hommes et de femmes, maintenant engagés dans l’action citoyenne».

Concernant l’appel au dialogue lancé par le nouveau président, M. Djilali dira qu’«il y a là, la promesse d’un dialogue et de changements constitutionnels à venir, mais nous restons prudents, et attendons de voir la suite des événements».

Tout en mettant en garde contre «toute imposture présentant des individus propulsés par des réseaux médiatiques comme représentants du mouvement populaire». Sofiane Djilali a estimé que le Hirak a trois issues possibles : celui du refus catégorique et radical à tout dialogue débouchant sur une impasse certaine ; l’abandon du terrain politique et le retour à la situation antérieure au 22 février ; ou enfin à la transformation de la conscience du Hirak en action politique organisée.

Pour les dirigeants du Jil Jadid «le Hirak doit donner naissance à un véritable travail et engagement pour le pays». «Nous aurons à prendre position, en toute indépendance, sur les différents sujets. Nous jugerons, au fur et à mesure, des actes concrets que décideront les autorités en fonction des objectifs du mouvement populaire, soit la construction de l’État de droit ; et la démocratie», a-t-il indiqué. «L’action organisée doit se faire à travers des outils politiques et la structuration du Hirak se réaliser dans la pluralité et non pas dans la pensée unique», préconise-t-il. «Il faut passer de l’action isolée d’individus sans grande expérience dans la pratique politique, à l’action collective, réfléchie et de longue portée, pour bâtir l’Etat de droit et la démocratie que les Algériens réclament», a-t-il conclu.

Tahar Kaïdi