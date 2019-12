ONEC et groupe parlementaire des indÃ©pendants : RÃ©ussir le changement

Le groupe parlementaire des indépendants à l'Assemblée populaire nationale et l'Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC) ont félicité Abdelmadjid Tebboune pour sa victoire à l'élection présidentielle, se disant disposés à contribuer à la concrétisation de son programme pour la création d'une nouvelle République.

Le groupe parlementaire des indépendants s'est dit «disposé à contribuer à la concrétisation des engagements» pris par M. Tebboune, saluant «l'élan populaire pour dépasser la crise du vide constitutionnel (...) et réaliser son aspiration légitime à une nouvelle République garantissant les droits et les libertés».

Le groupe parlementaire des indépendants a «noté avec satisfaction l'appel au dialogue constructif et inclusif lancé par M. Tebboune pour la prise en charge des revendications légitimes du Hirak qui a libéré l'Algérie et ouvert des horizons fermés avec pacifisme et civisme». Pour sa part, l'ONEC a félicité Abdelmadjid Tebboune pour sa victoire à cette «élection présidentielle particulière au regard de la conjoncture que traverse notre pays» ainsi que pour «la réussite de cette échéance électorale grâce à la mobilisation de notre peuple et à la protection assurée par notre vaillante Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), et à sa tête le moudjahid Ahmed Gaïd Salah».



Partis et syndicats félicitent M. Tebboune



Le président élu Abdelmadjid Tebboune a reçu plusieurs messages de félicitations de nombre de partis politiques et de syndicats suite à sa victoire à la présidentielle du 12 décembre. Le groupe parlementaire du Mouvement populaire algérien (MPA) a adressé, au président élu ses félicitations, en lui souhaitant plein succès dans ses missions et a affiché sa conviction en sa capacité à les accomplir de la meilleure façon qui soit pour guider le pays vers une nouvelle République à laquelle aspire le peuple algérien, toutes franges confondues, dans le cadre de la sécurité, de la stabilité et de l’épanouissement. M. Lamine Osmani, président du parti «Voix du peuple» (Sawt Echaab), a fait part pour sa part de ses vœux les plus sincères à l’occasion de l’élection de M. Abdelmadjid Tebboune à la magistrature suprême du pays, lui souhaitant «succès et réussite dans l’accomplissement de sa noble mission au service de l’Algérie, Etat et peuple».

M. Lasmani a exprimé le soutien de son parti au président élu afin de concrétiser l’Etat de droit et bâtir une nouvelle Algérie. De son coté, le Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP) a adressé ses chaleureuses félicitations à M. Abdelmadjid Tebboune pour avoir mériter la confiance du peuple algérien qui l’a placé à la tête du pays, affirmant que la participation des citoyens à ces élections «concrétise leur volonté de poursuivre leur démarche afin de réaliser davantage de progrès et d’épanouissement et d’améliorer la situation socioprofessionnelle des travailleurs».

Le Front de l’Algérie Nouvelle a quant à lui affiché son souhait que M. Tebboune «fasse sortir l’Algérie de sa crise en la remettant sur la bonne voie».