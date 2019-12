SÃ©tif : Un profond sentiment de satisfaction

Au lendemain du rendez-vous historique du 12 décembre qui a permis aux Algériens de marquer leur attachement à la patrie et préserver les constantes de ce peuple, Sétif n’est pas sans se féliciter de cette grande victoire de l’Algérie qui est parvenue à déjouer toutes les tentatives de déstabilisation et à s’opposer fermement aux intentions malveillantes de ses ennemis qui gardent encore en travers de la gorge cette souveraineté sans faille que l’Algérie a arrachée de haute lutte au prix de nombreux sacrifices. A la cité du 8-Mai-1945, au pays de Saâl Bouzid, les séquelles sont plus que jamais vivantes, secouant chaque année la mémoire de ces populations qui n’ont connu que sévices, massacres et répression barbare de ceux qui se croient encore être en terre conquise et, pire, tentent de s’ériger dans les affaires internes d’un peuple qui a arrosé du sang de ses martyrs, chaque parcelle d’une patrie une et indivisible, plus que jamais attachée à la préservation de sa dignité.

C’est pour cela que les Sétifiens, qui savent comme tous les Algériens le prix de tous ces sacrifices et l’impact qu’ils ont fini par produire, ont décidé de se rendre une fois encore aux urnes, autant dans les zones montagneuses où les populations connaissent les affres de la décennie noire que dans les villes pour répondre à l’appel de la patrie, dire haut et fort leur soutien à l’Armée nationale populaire et son haut commandement et lui vouer respect et reconnaissance pour avoir préservé l’Algérie du projet destructeur de ses ennemis et accompagner le «Hirak» sans la moindre effusion de sang. «Nous avons pu grâce à la sagesse et la volonté de tous les Algériens jaloux de leur patrie mettre en place la plus haute institution du pays et élire le président de tous les Algériens. Cela constitue une réponse forte à ceux qui n’avaient d’autre objectif que de plonger le pays dans un bain de sang et d’accaparer ses biens.

Les masques sont tombés grâce à la vigilance de l’armée du peuple et des services de sécurité. Le président Abdelmadjid Tebboune a été d’entrée, clair, net et précis. Dans cette dynamique du rassemblement et de la préservation de la dignité de l’Algérien, notre pays n’en sera que plus fort.

F. Zoghbi