Guide des Ã©tudes dâ€™impact sur lâ€™environnement : Un outil de bonne gouvernance

«L’efficacité de n’importe quel projet est basée sur la fiabilité des études effectuées au préalable. Dans le domaine de l’environnement, la réalisation des études de faisabilité de manière correcte permettra une acceptation du projet et, donc, un meilleur impact.» C’est ce qu’a souligné, hier, la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, lors de la cérémonie de présentation du Guide des études d’impact sur l’environnement, tenue à l’hôtel Radisson Blu (Alger).

Dans une allocution, prononcée à cette occasion, Fatma-Zohra Zerouati a indiqué que les Études d’impact sur l’environnement (EIE) sont la traduction pratique de l’approche du principe de prévention consacrée dans la loi-cadre sur l’environnement et le développement durable, et précisé, dans le même contexte, que les évaluations environnementales sont un instrument «important» de la politique environnementale nationale. Elle relève également l’importance des études d’impact sur l’environnement qui ont pour finalité la «préservation» de la santé humaine et de l’environnement naturel contre les effets nocifs prévisibles des installations industrielles et des infrastructures.

Élaboré par les cadres du ministère, avec la coopération allemande par le biais de GIZ, ce guide est mis à la disposition des bureaux d’études, pour leur permettre de s’imprégner des «bonnes» pratiques à adopter en vue d’obtenir les résultats «les plus performants possibles». «Ceci dans le souci de l’amélioration de la gestion environnementale et de définir les différentes étapes de la mise en œuvre d’une Étude d’impact sur l’environnement», a argué la ministre, affirmant que la mobilisation de moyens nécessaires et la mise en place d’outils et instruments «fiables permettront sans doute une meilleure appréhension des problèmes environnementaux pour une prise en charge effective». Il s’inscrit aussi dans le prolongement des orientations en faveur de la protection de l’environnement, mais surtout pour l’émergence d’une croissance verte «pourvoyeuse d’emplois durables et vise à améliorer la qualité des études habituellement exigées». «Il contribue aussi à l’amélioration des relations entre les différents intervenants», a-t-elle précisé.

Pour Zerouati, ce document se veut comme un «acte de rapprochement» entre l’administration environnementale et les promoteurs économiques, pour l’établissement d’un dialogue «serein et constructif, au service du développement».

Mettant en exergue l’importance des évaluations environnementales, la ministre a déclaré que celles-ci «contribuent» à la transparence et à la participation du public au processus de décision pour l’acceptation d’un projet. «Le guide est un outil de bonne gouvernance par excellence et un exemple de pratique de démocratie et de transparence dans la prise de décision», a-t-elle relevé, non sans souligner qu’il a été conçu sur la base d’une «large consultation». «Il est appelé cependant à être enrichi et actualisé de manière régulière», a-t-elle concédé.

Pour sa part, l’inspectrice générale au ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables a expliqué que le guide en question vient pour «répondre à un besoin exprimé» par les différents acteurs et intervenants dans le processus d’élaboration et de décision des Études d’impact sur l’environnement. «Il constitue l'instrument le plus pertinent et le plus approprié pour prévenir les impacts négatifs susceptibles d’être engendrés par n’importe quelle nouvelle activité», a estimé Nadia Chennouf.

De son côté, Ella Schieber, directrice résidente de «GIZ-Algérie», a indiqué que ce projet s’inscrit dans le cadre de la coopération algéro-allemande, précisant que le pôle essentiel de cette coopération, c’est l’environnement, notamment en matière de gestion des déchets, de protection de la biodiversité et d’adaptation au changement climatique.

Kamélia Hadjib