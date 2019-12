SÃ©curitÃ© sociale : Â«De nouveaux programmes de numÃ©risation pour amÃ©liorer les servicesÂ»

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Tidjani Hassen Haddam, a mis en avant, hier, le rôle de la numérisation de son secteur dans l'amélioration de la qualité des services et la facilitation des procédures administratives au profit des citoyens.

Présidant les travaux d’une journée d’étude sur la transformation digitale des organismes de la Sécurité sociale, M. Haddam a fait état de l'adoption «d'une stratégie de numérisation en vue d'améliorer les services et de faciliter les procédures administratives au profit des citoyens.

Dans le même contexte, il a plaidé pour la poursuite et le renforcement des programmes de numérisation, ainsi que la généralisation des nouvelles technologies permettant de simplifier les procédures et les dossiers administratifs, et de prodiguer des prestations à distance, conformément à la stratégie arrêtée par le gouvernement à cet effet.

«Le secteur est appelé, plus que jamais, à répondre aux besoins et aspirations des citoyens, d’où l’impératif de recourir aux technologies modernes pour parvenir à une administration à même de s’adapter et d’améliorer constamment ses prestations», a-t-il ajouté.

M. Haddam a fait savoir que le ministère œuvre à «l'élaboration d'un programme futur pour la transformation numérique, en adoptant les meilleures et dernières technologies numériques, et en encourageant l'innovation et la créativité à même de promouvoir les missions assignées aux secteur».

Dans cette perspective, M. Haddam a évoqué les efforts déployés par le ministère du Travail, pour «renforcer l'utilisation des technologies de l'information» et «aller de l'avant» vers une plus grande modernisation du système de Sécurité sociale, afin d'améliorer continuellement les performances et contribuer ainsi à «accélérer le rythme du développement durable».

Le ministre a souligné que «la prise en charge des besoins et des aspirations de la société est désormais basée sur l'utilisation de technologies de gestion capables de s'adapter en permanence à son environnement et sur l'amélioration continue de ses performances et de ses services». Il a estimé que la concrétisation de cet objectif passe également par «l'exploitation des énergies humaines et matérielles, et l'implication de tous les acteurs dans le processus de modernisation».

Dans ce contexte, le ministre a souligné l'importance de se mettre au diapason des nouvelles technologies, conformément aux exigences socio-économiques et aux nouvelles missions stratégiques du système de Sécurité sociale, tout en mettant l'accent sur les compétences humaines qualifiées et en valorisant le travail participatif et l'intelligence collective.

Dans ce contexte, il a rappelé les efforts entrepris pour réaliser trois autres chantiers en cours de lancement, dans le cadre de l’intelligence industrielle. Ceux-ci devront être opérationnels d’ici le début de l’année 2020. Pour la catégorie des retraités, il est prévu le lancement d’un programme de reconnaissance faciale, à travers les téléphones intelligents. Grâce à ce service, le retraité n’aura plus à justifier sa situation avec un extrait de naissance auprès de la Caisse nationale des retraites (CNR) ni à se déplacer. Le second projet consiste en l’établissement d’une identité virtuelle de l’assuré social qui lui permettra de naviguer en toute sécurité sur les plateformes mises en place par le département et dédiées aux télédéclaration, télépaiement et télédemande.

Il faut souligner que pas moins de 1.300 informaticiens sont mobilisés pour opérer la modernisation du secteur, ce qui a permis de créer, entre autres, près de 2.000 sites connectés et 11 Data center.

En parallèle, M. Haddam a déclaré que le ministère s'emploie à «mettre en œuvre de nombreux programmes et initiatives, selon des stratégies claires, pour adopter les technologies de l'information».

Il a ajouté que la transformation numérique «est la pierre angulaire qui permet de jeter les bases de l'intégration de la numérisation en tant qu'approche et scénario sur lesquels les futures stratégies seront établies».

Salima Ettouahria