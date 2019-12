Le professeur Chemseddine Chitour : Pour un Ã©tat des lieux sans complaisance

Dans une réaction à l’élection d’un nouveau président de la République à l’issue du scrutin du 12 décembre, le professeur Chemseddine Chitour a mis en avant les innombrables chantiers qui attendent M. Abdelmadjid Tebboune, notamment au plan économique. Il a souligné, à cette occasion, la nécessité pour le Président élu de faire un état des lieux « sans complaisance en prenant la société à témoin» et de

«tracer des perspectives».

Et d’ajouter que «le pétrole ne peut plus nous sauver, c’est terminé». Lors de son passage, lundi, à l’émission «L’invité de la rédaction» de la chaîne 3 de la radio algérienne, l’enseignant à l’Ecole polytechnique d’Alger a saisi l’opportunité pour dire l’intérêt pour M. Abdelmadjid Tebboune de «parler vrai» et de combattre «les pratiques mafieuses» qui ont grandement nui au pays, afin de rétablir la confiance parmi ses citoyens.

Une confiance qui, dira-t-il, viendra avec le temps. Dans sa lancée, l’invité de la rédaction a souligné la nécessité d’impliquer les jeunes qui sont «l’avenir et le moteur de la société» dans le processus d’édifice de l’Algérie nouvelle, car on ne saurait construire le pays «si la jeunesse est mise sur la touche et continue à être marginalisée», a-t-il déclaré.

Au titre du «parler vrai», le professeur Chemseddine Chitour a invité ce dernier à dire aux Algériens que leur Etat «fait face à une situation pénible du point de vue économique», tout en admettant que «tout ce qui a été fait auparavant ce n’est pas le fait de l’intelligence de ceux qui l’ont dirigé, mais le résultat de la rente, nous n’avons pas créé de richesses, l’industrie est à 5% du PIB, et nous avons donné, et c’est dramatique, à l’Algérien l’illusion qu’il était dans un pays développé».

Aussi, il est vrai que la «Révolution tranquille du 22 février a reflété une belle image de l’Algérie, d’ouverture, de tolérance etc.» Mais, insiste-t-il, «ça ne nourrit pas son homme». Par conséquent, dira-t-il, « il faut maintenant passer à autre chose. Ce qui est important pour le Président, c’est que ses promesses soient tenues». Autrement dit, «il faut graver dans le marbre l’alternance, la liberté, l’indépendance de la justice». Pour cela, «nous avons besoin de tout le monde. Les partis politiques, qui jusqu’à présent se tiennent à la marge, devraient s’impliquer», car «nous avons un pays à construire».

D’autre part, les jeunes du Hirak ont besoin d’accéder à la santé, à avoir un emploi décent et un logement. Mais «ces droits sont consubstantiels du fait qu’il faut mettre le pays en ordre de marche, ce n’est pas encore le cas», constate l’invité de la rédaction. Aussi, il est temps que le mouvement populaire se structure pour dégager des représentants avec lesquels devra être engagé le dialogue sur la question de savoir «ce que nous voulons pour ce pays et vers où nous voulons aller». Et de souligner que «rien ne doit être épargné pour établir ce contact et convaincre les jeunes que c’est la seule voie du salut».

Et d’ajouter que «la crise politique est un signal de base, mais nous avons des priorités» car le pays «est au rouge». Aujourd’hui, «il ne faut pas perdre de temps, la rente est terminée, il faut se mettre au travail», conclura le professeur Chemseddine Chitour.

D. Akila