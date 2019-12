PÃ©trole : Le panier de lâ€™Opep progresse Ã  67,22 dollars

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a débuté la semaine à 67,22 dollars, selon les données de l'Organisation publiées mardi sur son site web.

L'ORB avait terminé la semaine écoulée 66,76 dollars, a précisé la même source. Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Lundi, les prix de l'or noir ont terminé en légère hausse.

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février s'est apprécié de 12 cents, ou 0,2%, pour finir à 65,34 dollars. A New York, le baril américain de WTI pour janvier a gagné 14 cents, ou 0,2%, pour clôturer à 60,212 dollars. Les prix restent soutenus par l'annonce d'un accord commercial préliminaire entre la Chine et les Etats-Unis. D'autre part, les cours sont soutenus par les efforts de l'Opep et ses partenaires. Lors de la septième réunion Opep+ tenue le 6 décembre à Vienne, les pays Opep et non Opep sont parvenus à un accord pour réduire encore leur production d'au moins 500.000 barils.

La réduction globale de la production de l'Organisation et de ses alliés atteindra, ainsi, 1,7 millions de barils/jour. Cet ajustement entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Une nouvelle réunion de l'Organisation et ses alliés est attendue pour le 6 mars prochain à Vienne, sachant que l'accord de limitation de la production s'achève le 31 mars 2020.

Cette réunion sera précédée par la tenue à Vienne de 18e réunion du Comité ministériel de suivi de l’accord Opep-Non opep (JMMC) composé de sept pays membres de l'Opep (Algérie, Arabie Saoudite, Emirats arabes unis, Irak, Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux pays non membres de l'Opep (Russie et Kazakhstan). Quant à la 178e réunion ordinaire de la Conférence de l'OPEP, elle est programmée pour le 10 juin 2020 à Vienne. La production de brut totale de l'Organisation a reculé de 193.000 barils par jour en novembre par rapport au mois précédent, pour atteindre 29,551 millions de barils par jour (mbj), selon des sources secondaires (indirectes) citées par l'Opep dans son dernier rapport mensuel sur le pétrole.



Le pétrole se maintient dans un marché optimiste



Les prix du pétrole évoluaient à l'équilibre hier en cours d'échanges européens dans un environnement économique favorable combinant accord commercial sino-américain, dollar en baisse et marchés actions à des niveaux records.

Vers 10h55 GMT (11h55 à Alger), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février valait 65,44 dollars à Londres, en légère hausse de 0,17% par rapport à la clôture de mardi. A New York, le baril américain de WTI pour janvier gagnait 0,02% à 60,22 dollars.

Les cours de l'or noir tournent autour de leur plus haut niveau depuis les attaques sur les infrastructures pétrolières saoudiennes, mi-septembre. «Les conditions pour une hausse des prix du pétrole semblent favorables», a résumé Eugen Weinberg, analyste au sein de Commerzbank, mettant en avant «l'optimisme» économique combiné à «un dollar en baisse» permettant au WTI et au Brent de se maintenir respectivement au-dessus de 60 et 65 dollars le baril. Le dollar index, qui représente la valeur du billet vert face à un panier de grandes devises, a en effet perdu plus de 1% depuis le début du mois de décembre.

Un dollar plus faible a tendance à rendre le baril de pétrole, libellé dans la devise américaine, plus attractif pour les investisseurs munis d'autres devises. «Une tendance haussière est toujours perceptible après la période de négociations de ‘’phase un’’ d'un accord entre les Etats-Unis et la Chine», a complété Tamas Varga, analyste chez PVM. «Les marchés actions ont grimpé, ce qui a également apporté du soutien» au cours du brut, a-t-il ajouté. La Bourse de New York, revigorée par l'accord commercial conclu entre les Etats-Unis et la Chine, a emmené lundi ses principaux indices à des niveaux inédits.