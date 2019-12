Change : La livre en repli face Ã  lâ€™euro et au dollar

La livre sterling perdait plus de 1% face à l'euro et au dollar hier après l'interdiction du Premier ministre Boris Johnson, de toute extension de la période de transition suivant le Brexit au-delà de 2020. La livre perdait 1,25% face au billet vert à 1,3165 dollar et 1,26% face à la devise européenne à 84,65 pence pour un euro.

Vendredi dernier, la livre avait, en effet, bondi à des niveaux plus vus depuis mai 2018 face au dollar et depuis fin juin 2016 face à l'euro, juste après le référendum sur le Brexit, dans la foulée des résultats électoraux. Fort de sa nouvelle majorité, Boris Johnson présentera vendredi à la Chambre des communes la loi d'application de l'accord négocié avec Bruxelles encadrant la sortie du Royaume-Uni de l'UE le 31 janvier.

Ce compromis de divorce prévoit une période de transition jusqu'à fin 2020, prolongeable jusqu'à deux ans, afin d'éviter une rupture brutale, chaotique pour l'économie, si les deux parties n'arrivaient pas à conclure, dans ce temps, le complexe accord qui régira leur relation commerciale sur le long terme.