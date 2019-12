Lâ€™ultime Ã©pisode dâ€™une saga au succÃ¨s planÃ©taire : Star Wars 9 investit les toiles

Quarante-deux ans après la sortie du premier volet, un public trié sur le volet découvrira «L’Ascension de Skywalker», neuvième et dernier épisode de sa trilogie de trilogies. En salles dès aujourd’hui en France, le très attendu épisode 9 de «Star Wars», «L'ascension de Skywalker» signe la fin d'une saga démarrée il y a plus de quarante ans.

L’avant-première du film s’est déroulée au Chinese Theatre d'Hollywood, dans la soirée de lundi dernier, où se pressait une constellation de vedettes, parmi lesquelles les réalisateurs Steven Spielberg et Spike Lee. Très attendu, l'épisode 9 de la saga «Star Wars», «L'ascension de Skywalker», sortira en salles dès aujourd’hui en France. Après deux ans d’attente, ce volet mettra un terme à l'aventure des célèbres Jedi. Pour cet ultime opus, Disney et la société de production de Georges Lucas, Lucasfilm, ont fait de nouveau appel à J.J. Abrams, à qui l’on doit notamment «Le Réveil de la Force» (épisode VII). Les véritables origines de Rey seront-elles dévoilées dans l’épisode 9 ? C’est en tout cas la piste suggérée par le co-scénariste de ce volet, Chris Terrio, à l’occasion d’une interview. «Les enjeux sont cosmiquement élevés.

Des sources proches de la production ont confié que «L’ascension de Skywalker va porter à son apogée le conflit millénaire entre l'Ordre Jedi et le Côté Obscur des Sith». Enfin, de nouveaux personnages feront leur entrée dans la saga. Entre les bandes-annonces et les différentes images de promotion, les fans ont déjà pu découvrir Zorri Bliss (Keri Russell), une chasseuse de primes de la planète enneigée Kijimi, mais aussi Jannah (Naomi Ackie), cheffe d'un groupe de guerriers prêts à combattre les forces du Premier Ordre, ou encore Babu Frik, un alien capable de «reprogrammer ou modifier pratiquement n'importe quel droïde», selon sa description officielle.

Les experts du box-office prédisent un démarrage en trombe à «L’ascension de Skywalker» , avec 200 à 225 millions de dollars de recettes attendues ce week-end rien qu’aux États-Unis et au Canada.

Sihem Oubraham