La poÃ©tique de lâ€™Å“il, essai de Kaddour Mâ€™hamsadji : Â«La vue, câ€™est la vieâ€¦Â»

Eh oui, contrairement à ce qu’on pourrait croire, dans cet essai réside toute la complexité du rapport à l’œil dans son double statut à la fois d’organe indispensable à la vue, donc à la vie, et de symbole à caractère multidimensionnel : le sacré y est tout autant lié au religieux qu’au «processus de sortie de la religion», lequel a, par ailleurs, entraîné une autonomie des champs sociaux.

De prime abord, les contributeurs cités par Kaddour M’hamsadji sur la couverture de l’essai résument bien ce processus paradoxal qu’on pourrait résumer comme suit : «il existe bien, quelque part, une fonction «sacralisatrice» de la poétique de l’œil, qui s’oppose d’ailleurs à l’autre fonction, «désacralisatrice» de la vision normative de la vue. Si on ne voit pas cela, on restera enfermé dans une pensée binaire qui oppose perpétuellement le sacré au profane.

Original donc, lieu d’une fusion entre l’humain et le cosmique, le regard porté par l’auteur sur l’œil en tant que symbole n’est pas sans rappeler le sens immanent, mythologique, que celui-ci accorde volontiers à ses multiples significations, et ce, depuis les premiers balbutiements de l’humanité.

D’autant que dans l’avant-propos, il est indiqué que Kaddour M’hamasadji est en soin depuis plusieurs années pour une pathologie sévère relevant d’un traitement suivi en ophtalmologie et qu’«il s’essaie, sans surcharge culturelle spécifique, à faire surgir en lui-même, par lui-même, telle philosophie de la poésie».



«Un poète doit laisser les traces de son passage, non des preuves. Seules les traces font rêver.»



C’est d’ailleurs en cela que l’auteur de l’essai s’est évertué à non seulement faire ressortir la présence du sacré dans chaque forme d’appréhension de l’œil, mais aussi grâce à la contribution de scientifiques reconnus, tels les docteurs Zahia Louni, Messaoud Djennas (également professeur honoraire), Slimane Mohabeddine, Meriem Braham Chaouche, grâce à la contribution de ces scientifiques donc, à faire passer le regard, jusque-là, archaïque, porté sur l’œil, dans un autre monde, un monde dominé par la raison «universelle», pour ne pas dire par la logique formelle, oserions-nous dire.

C’est aussi dans ce transfert évolutif de la sacralité que l’idée selon laquelle nous serions les contemporains d’un retour du sacré parait douteuse à Kaddour M’hamsadji.

Car, si l’on s’en tient à son raisonnement, cette idée-là pour lui consisterait à vider la poésie de sa charge critique. Le problème ici, selon ce que laisse transparaitre l’auteur de l’essai, c’est qu’une fois qu’on a constaté que les anciennes valeurs étaient mortes, on veut en faire advenir de nouvelles.

Du sacré, peut-être la poésie et l’expérience de la praxis contemporaine sont-elles l’une et l’autre vouées à indéfiniment «déplorer la présence en même temps qu’à regretter l’absence». Toujours est-il «qu’un poète doit laisser les traces de son passage, non des preuves.

Seules les traces font rêver», écrivait René Char. C’est ce, d’ailleurs, à quoi s’attelle depuis belle lurette Kaddour M’Hamsadji, avec tout le talent qu’on lui a toujours connu. Pour tout dire, on a là un ouvrage à lire absolument, car porteur d’une authentique appréhension de la vie sous tous ses angles, pas seulement poétique.

La poétique de l’œil, essai de Kaddour M’hamsadji ; Edition Office des Publications Universitaires, Alger 2019 ; 157 pages.

Kamel Bouslama