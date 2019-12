Nouvelles de Tizi Ouzou, Production olÃ©icole : noyau dur du dÃ©veloppement local

Page animée par Belkacem Adrar

Une récolte prévisionnelle de 900.000 tonnes

La récolte d’olives sera des plus prometteuses, cette année, dans la wilaya de Tizi Ouzou. En effet, selon les prévisions de la direction locale des services agricoles (DSA), la production d’olives sera un peu plus de 917.801 tonnes pour une production prévisionnelle de plus de 18 millions de litres d’huile, soit une moyenne de 20 litres au quintal.

L’oléiculture, qui est l’une des principales vocations de la wilaya occupe, une superficie de 38.828 hectares, dont 34.406 productifs, de la superficie agricole utile de la wilaya de Tizi-Ouzou où la culture de l’olive est pratiquée par l’écrasante majorité de la population. Selon les mêmes statistiques, la production prévisionnelle sera de 27 quintaux pour un hectare de verger. Cette substantielle hausse dans la production de l’olive est liée aux conditions climatiques jugées favorables, l’absence de maladies touchant les oliveraies, ainsi que l’alternance saisonnière de la variété de l’olive produite à Tizi-Ouzou, à savoir «le Chemlal». La trituration de l’olive se fera dans 450 huileries, dont 284 traditionnelles, 57 utilisant le procédé sous presse (semi-automatique) et 109 modernes fonctionnant en chaîne continue à travers les différentes régions de la wilaya.

La culture oléicole a connu une nette évolution durant ces dernières années grâce aux mesures d’accompagnement dont a bénéficie cette filière, notamment la fourniture gratuitement d’importantes quantités de plants d’oliviers et des aides financières pour l’acquisition de huileries modernes à hauteur de 30% du montant plafonné à 04 millions de dinars et des cuves de stockage. Des centaines de milliers de plants ont été distribués gratuitement aux oléiculteurs de la wilaya ces dernières années pour permettre la régénération des vergers oléicoles ravagés par les incendies et l’extension des vergers épargnés. Pour cette année, la wilaya de Tizi-Ouzou a bénéficié d’un programme de plantation de 340.000 plants, dont 20.000 sont déjà plantés. Les oliveraies de la wilaya sont dans leur écrasante majorité implantées sur des terres accidentées inaccessibles à la mécanisation (tracteurs et autres moyens modernes de cueillette…), absence de vergers adaptés à la mécanisation et le morcellement des exploitations.

Pour améliorer davantage la production d’olives et la qualité de l’huile, des spécialistes dans la filière oléicole ne cessent d’insister sur la nécessité d’améliorer les techniques culturales des vergers oléicoles par des labours, la fertilisation, des irrigations d’appoint, la taille et les traitements phytosanitaires pour améliorer la production de l’olive.

Comme ils mettent en exergue l’impérative nécessité du respect des délais de la récolte des olives qui ne doivent pas, selon eux, dépasser le stade de la fin de saison qui est le stade optimum de la récolte (violet-rouge), l’amélioration des techniques de récolte en diminuant la pratique du gaulage en faveur de la cueillette manuelle et l’utilisation des outils d’aide à la récolte comme les peignes fouetteurs. L’acheminement de la production de l’olive le plutôt possible aux huileries et de préférence dans des caisses en plastique et réduire la durée de stockage au niveau de ces huileries sont là aussi deux autres pratiques que se doivent appliquer les oléiculteurs et gérants des huileries pour valoriser leur production. Toutes ces mesures qui devraient être prises en amont par les oléiculteurs sont à même d’aboutir à l’obtention d’une huile de bonne qualité et qui répondra aux normes internationales à nos producteurs d’olives et d’huiles d’olive de commercialiser leurs produits sur le marché international, rappellent ces mêmes spécialistes.

Toutefois, pour placer nos huiles d’olives sur le marché international et les rendre compétitives, les producteurs et les oléifacteurs se doivent intervenir en aval sur leur produit. Entre autres mesures à suivre en aval, ces spécialistes en science agronomique citent la mise en place de meilleures conditions de conditionnement de l’huile qui doit être conservée dans des futs alimentaires ou dans des bouteilles en verre opaque, l’étiquetage sur les bouteilles portant des références de la région d’origine de l’olive.

Il faut rappeler que la wilaya de Tizi-Ouzou a déployé d’énormes efforts pour le développement de cette filière oléicole qui non seulement fait nourrir des milliers de familles, mais elle peut aussi devenir une ressource supplémentaire en devises pour notre pays via l’exportation de l’huile d’olive.

---------------------------------

Tadmaït

Premier marché de légumes bio

Le premier marché, au niveau national, de produits maraîchers issus d'agriculture biologique sera ouvert prochainement dans la commune de Tadmait à 17 km, au sud-ouest de Tizi Ouzou, par l'Entreprise régionale de génie rural (ERGR) Djurdjura, a annoncé sa directrice, Chaouchi Houria. «Ce marché paysan, qui ouvrira ses portes dans deux ou trois mois, est le premier du genre à l’échelle nationale et créé par un organisme public», a souligné Mme Chaouchi qui a observé que jusque-là, les quelques marchés dédiés à ce type d’agriculture sont initiés par des associations. Le marché sera implanté au niveau de la pépinière «Planète verte» de l'ERGR Djurdjura à Tadmaït qui est accessible par la RN 12, à l’entrée ouest de Tadmaït, a expliqué, à l'APS, cette même responsable.

D’une capacité de 300 stands, cette infrastructure sera alimentée par des agriculteurs qui vont produire sur place sur un site de production de six ha, abritant 208 serres pour la culture de plusieurs variétés de légumes qui ne sont pas produits localement. La vente se fera directement du producteur au consommateur chaque vendredi dans des stands en bois, et les clients disposeront d’un parking d’une capacité de 300 véhicules, a ajouté la directrice de l’ERGR Djurdjura. Le marché sera réalisé dans le cadre d’un projet de modernisation de la pépinière de Tadmaït doté d’une enveloppe financière de 280 millions de DA destiné à rendre cet espace ouvert au public, a indiqué Mme Chaouchi. En plus du marché paysan bio il est aussi prévu dans le cadre de cette opération, l’aménagement d’une ferme pédagogique avec des ateliers et une salle de conférences, destinée notamment aux étudiants de l’université de Tizi-Ouzou et de l’Institut de technologie moyen agricole spécialisé (ITMAS) de Boukhalfa pour leurs travaux pratiques, a souligné cette même responsable. Le projet prévoit aussi la mise en place d'une étable pour l’élevage de vaches et de moutons d’une capacité totale de 40 têtes et d'une écurie pour mulets, de petites unités de transformation (fromagerie, confiserie, distillerie), une boutique des produits du terroir, un espace familial pour les visiteurs avec une aire de détente et de loisirs pour enfants, un aqua-parc, un lac avec animaux, a-t-on précisé de même source. L’ouverture des espaces se fera par étapes, celui destiné aux familles ouvrira dans environ six mois et la totalité du projet, qui fera de la pépinière de Tadmait un établissement éco-agro-touristique, sera livré dans une année, a, enfin, indiqué Mme Chaouchi.

---------------------------------

Santé

Sortie d’une promotion de médecine dentaire



La faculté de médecine de l'Université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou a organisé hier une cérémonie de sortie d’une nouvelle promotion de 71 docteurs spécialistes en médecine dentaire. Cette cérémonie de remise d'attestations à ces 71 nouveaux docteurs en médecine dentaire s’est déroulée en présence du doyen de la faculté de médecine, des enseignants et les membres des familles de ces nouveaux médecins dentistes. Dans une brève allocution prononcée lors de cette cérémonie qui s’est déroulée dans une parfaite ambiance conviviale, le doyen de la faculté de médecine de l’UMMTO, le Pr Messaoudi, a mis en exergue tous les efforts consentis aussi bien par les étudiants, les enseignants que par les parents pour assurer un enseignement de qualité au sein de cette faculté qui ne cesse de pourvoir en médecins de différentes spécialités les différentes infrastructures de santé de la wilaya et même des autres wilayas. «Cette nouvelle promotion renforcera les structures de santé où le besoin en ce genre de spécialité est fortement exprimé», a-t-il soutenu, en annonçant au passage que les étudiants en médecine dentaire disposent désormais d'un simulateur. Cette nouvelle promotion est, faut-il le signaler, la troisième du genre à être formée et à sortir de cette faculté après celles de la médecine générale et la pharmacie.

---------------------------------

Eradication du dernier bidonville

130 familles relogées



La ville de Tizi-Ouzou se débarrasse de son dernier bidonville. La commune a connu jeudi dernier la dernière opération de résorption de l’habitat précaire (RHP) en procédant au relogement de 130 familles qui vivaient dans des bidonvilles et dans des conditions de vie des plus intenables. Cette dernière opération a concerné le site Rhahlia (Oued Aissi, près de 07 kilomètres à l’est du chef-lieu de commune de Tizi-Ouzou. La résorption de l'habitat précaire fait partie d’un programme entamé à la fin du mois de décembre de 2012 et a permis l’éradication de 12 bidonvilles. Avec cette dernière opération, la commune devient désormais une ville sans bidonvilles, au grand soulagement, aussi bien des autorités locales que de la population. L’opération de recasement de ces 130 familles s’est déroulée dans de très bonnes conditions, et ce, grâce à la mobilisation et aux efforts fournis par les différents services et directions de la wilaya, notamment de la daira et la commune de Tizi-Ouzou, la gendarmerie nationale, la sûreté de wilaya, le cabinet, les directions de l'action sociale, des travaux publics, la protection civile, les services de l'hydraulique, du logement, de l'urbanisme, des transports, la SDC Sonelgaz, l'OPGI et l'EPIC CODEM. Le Wali deTizi-Ouzou, Mahmoud Djamaâ, s'est déplacé sur les lieux en compagnie d'une forte délégation pour s'enquérir des conditions de l'opération de relogement des familles bénéficiaires et visité leurs nouveaux logements répartis sur plusieurs nouvelles cités, a fait savoir le cabinet du wali dans un communiqué rendu public. Selon un bilan, de la cellule de communication de la wilaya, depuis le début de l'année en cours, sur un total de 1.500 logements publics locatifs (logements sociaux) qui ont été distribués, 780 unités ont été destinées pour l’éradication de l’habitat précaire. Ces 780 logements ont permis d'accueillir les habitants des cités précaires de Rhahlia, Chalet (119 familles) et la récupération d'un site d'une superficie d’environ 1,5 ha. A Draâ Ben Khedda, l'opération de relogement a touché 248 familles réparties sur trois sites, ce qui a permis de récupérer une assiette d'environ 2 ha, alors qu'à Tizi-Gheniff, un total de 163 familles réparties sur deux sites; la cité du stade et «HLM'», ont été relogées. Une assiette de 1,66 ha a été récupérée suite à cette opération de recasement. Concernant les prévisions pour l’année 2020, il est prévu la distribution de plus de 7.500 unités de logements dans la wilaya, dont 980 sont également réservés pour la résorption de l'habitat précaire.