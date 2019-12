Ligue 2 : Lâ€™O MÃ©dÃ©a sâ€™adjuge le titre de champion dâ€™automne

Sans surprise, l’O Médéa a battu facilement le MC Saïda, lundi (4-1) et s’est adjugé le titre honorifique de champion d’autonome, à une journée de la fin de la phase aller. L’Olympique Médéa n’a laissé aucune chance à la concurrence en s’adjugeant, lundi, le titre de champion d’automne à la faveur de sa large victoire sur le MC Saïda (4-1) à domicile. Profitant du faux pas de son dauphin, le WAT, l’OM a creusé l’écart à 5 points, bouclant la 14e journée avec 31 points dans l’escarcelle. Une moisson susceptible d’être arrondie en cas de victoire lors de la 15e journée, naturellement.

La journée de lundi était aussi celle des records pour l’OM qui recèle en son sein le meilleur buteur de la Ligue 2, en l’occurrence El Ghoumari, qui, grâce à son triplé dans les buts du MCS, en est déjà à dix réalisations. Avec neuf victoires, deux défaites et un nul, l’OM a incontestablement réalisé un parcours de champion. Finalement, la défaite à domicile contre l’autre grand favori pour l’accession, le WAT (0-2), le 28 septembre dernier, n’aura été qu’un accident de parcours. Avec 25 buts marqués, contre 10 encaissés, l’OM a réalisé, et de loin, le meilleur parcours de la phase aller en Ligue 2. Si les capés de Cherif Hadjar réussissent à rééditer le même parcours lors de la deuxième moitié de saison, ils assureront sans aucun doute leur accession en Ligue 1 professionnelle.

Amar B.