NAHD : Lakhdar Adjali tire la sonnette dâ€™alarme

L’équipe du NAHD des saisons précédentes a perdu de son brio lors de cet exercice avec une crise de résultats qui risque d’expédier les Sang et Or en deuxième division. Tant attendu par les supporters, le match opposant le NAHD au PAC, ayant eu lieu lundi au stade du 20-août, soldé par une douloureuse défaite des nahdistes sur le score de trois buts à un, a davantage élargi le fossé entre les supporters et le club. En effet, les fans du Nasria ont hué la direction, la barre technique et les joueurs appelant à une conspiration contre le club qui s’achemine, à en croire ce rythme de défaites, vers la relégation. Il faut rappeler que le NAHD occupe la 15e place avec 12 points, à un point du PAC qui occupe la 16e place avec 11 points et quatre matchs en retard, ce qui risque de laisser les Sang et Or en bas du classement en cas de victoire du PAC lors des mises à jour du championnat. Le problème du NAHD est profond, à commencer par une crise financière sans précédent qui jette son dévolu sur le club depuis le début de saison. Problème de payement des joueurs, de location, d’alimentation avec notamment la fermeture du réfectoire, manque de moyens de récupération et de préparation, ajoutant à cela un recrutement aléatoire et la libération de plusieurs joueurs expérimentés lors du dernier mercato. Il est vrai que de jeunes espoirs formés au club, à l’instar de Zerdoum, Boutméne et Belaid, ont fait sensation en début de saison, mais leur manque d’expérience ainsi que la pression des résultats des dernières journées ont remarquablement fait baisser leur niveau.

Appelé au secours d’une équipe qui n’arrive pas à rivaliser avec les grosses cylindrées de Ligue 1 et qui gagne difficilement, Lakhdar Adjali a déclaré, à l’issue de la rencontre face au PAC, que le NAHD a besoin, plus que jamais, de la contribution de tous ses enfants pour remonter la ponte. Il a fait part de son désarroi quant à la compagne qui vise sa personne et qui essaye de lui coller l’étiquette de l’échec. « J’ai pris l’équipe dans des circonstances difficiles et j’assume mes responsabilités. Si ne je n’était pas venu j’aurai été un peureux aux yeux de certains. Aujourd’hui, avec cette crise que l’équipe traverse, on veut faire de Lakhdar Adjali un bouc-émissaire. je reste optimiste et je réitère ma confiance aux jeunes joueurs auxquels il faut croire. Mais si on ne les met pas dans les meilleures conditions, on ne peut leur demander l’impossible», a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Le jour où le club était à l’aise financièrement, personne n’est venu m’appeler pour aider l’équipe. Je ne voulais pas tourner le dos à mon club de cœur, notamment dans ces circonstances difficiles, mais lorsque je vois qu’on essaye de personnaliser cette crise au nom du coach, je me dis qu’il y a des choses bizarres qui se passent ». Le coach des Sang et Or a dénoncé les pratiques de ces pseudo-supporters qui veulent nuire au club et à son image tout en restant positif et ambitieux pour la phase retour et le mercato hivernal qui pourraient faire sortir l’équipe de cette impasse.«Je sais pertinemment que les vrais supporters du NAHD sont au courant de la situation de l’équipe, et ils savent pertinemment qu’Adjali est venu par amour à ce club et non pas par intérêt ou pour une mission maléfique. J’ai pris l’équipe depuis à peine un mois, sans les moindres ressources financières. ce n’est pas moi qui a fait le recrutement, mais j’assume mon entière responsabilité et je relativise, je dis qu’il reste le mercato et la phase retour durant laquelle nous pourrons dire notre mot», a-t-il conclu.

Kader Bentounès