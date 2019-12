Dans la lucarne : Le bon sens aâ€ˆprÃ©valu

La mésentente au niveau des présidents qui gèrent notre football d’élite, «vitrine du football algérien, a été le sujet de prédilection de la presse nationale ces derniers temps. Ce n’était pas une baliverne ou une simple vue de l’esprit, mais c’était une réalité malheureusement au contre-courant de la tendance haussière prise par notre football depuis notre historique victoire en Egypte après une disette de presque 29 ans. C’est plutôt aisé à dire qu’à faire. En dépit de cela, nos responsables sportifs, au lieu de donner l’exemple par leurs comportements responsables de gestionnaires et surtout d’éducateurs, ils sont allés, à la surprise générale, faire leur numéro qui, malheureusement, n’intéresse pas les sportifs. Tout le monde est un peu occupé par la situation d’ensemble du pays et comment avoir la stabilité et la sérénité pour le bonheur de tous. Ces frictions ne peuvent que susciter la «raillerie» des uns et des autres. C’est un comportement rejeté par tous. En effet, lorsqu’on commence à faire une chose et son contraire, on peut dire, d’ores et déjà, que le «bateau va à vau-l’eau». Et ce n’est pas une chose qu’une personne raisonnable va encourager ou partager. On ne peut pas toucher à la compétition nationale aussi bien au niveau des clubs que la coupe d’Algérie qui reste très prisée par les supporters algériens. Après les dernières programmations en coupe d’Algérie et en championnat national, surtout après le report, il y a quelques jours, de toutes les compétitions sportives, et ensuite leur reprise, tout le monde s’est demandé comment ils vont s’entendre pour aplanir leurs différends pour le bien de notre football, des clubs mais aussi celui des spectateurs. On avait, faut-il le répéter, craint le pire que cela aille à la «confrontation, entre les deux parties antagonistes. Finalement et contre toute attente, la sagesse l’a emporté sur la «gabegie» et l’irrationnel. Les responsables de la commission de la coupe d’Algérie ont fini par changer les dates des 1/32es de finale des 21, 22, 23 aux 24, 26 alors que les 1/16es de finale des 28, 29 et 30 auront lieu les 02 et 04 janvier 2020. Une nouvelle qui a ravi tout le monde. On ne peut rien faire s’il n’y a pas d’entente au préalable entre les acteurs de notre football. C’est un moindre mal !

