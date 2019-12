Coupe Arabe des clubs, MC Alger 0 - Forces AÃ©riennes (Iraq) 0 (MCA qualifiÃ© auX TAB 4-2) : Difficilement

Le Mouloudia d’Alger a arraché, non sans grandes difficultés, son billet qualificatif pour les quarts de finale de la coupe arabe des clubs. Les coéquipiers de Bendebka ont dû passer par la séance des tirs au but, pour disposer de la formation irakienne des Forces aériennes, lundi soir au stade Tchaker.

À l’image de la première manche, cette confrontation s’est soldée par un score de parité vierge. Chacune des deux formations a subi —en raison de la direction du vent qui a soufflé fort hier soir à Blida— le poids du match durant une mi-temps. Les poulains du coach par intérim Mohamed Mekhazni ont mis la pression sur leurs adversaires durant le premier half. Cependant, en tentant de passer le couloir gauche principalement et en essayant de mettre en place des attaques placées, les Mouloudéens n’ont jamais réussi à déstabiliser le bloc défensif des Forces aériennes. Ce n’était sans doute pas la meilleure façon de procéder, d’autant plus que la balle était incontrôlable. Ce qui rendait plus difficile la précision et la fluidité dans la transmission du cuir. Il aurait été peut-être plus judicieux d’opter pour un jeu directe, avec plus de balles en profondeur. Les deux occasions, plus ou moins notables du MCA, étaient des erreurs de gardien Rahim (4’ et 28’), dans l’appréciation de la trajectoire et la vitesse de la balle. En seconde période, les joueurs du doyen ont été contraints de faire face aux rafales de vents impressionnantes. Sans trop prendre de risques, les camarades de Bendebka ont surtout géré les débats jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre de la rencontre, le Saoudien El Haouachi, qui n’aurait pas dû faire jouer cette partie. Dans l’ultime minute de la rencontre, Frioui réalise le plus dur en se faufilant dans la défense pour se retrouver seul face au portier. Il rate lamentablement son tir par contre, et oblige son team à se soumettre au suspens de la séance de tirs au but. Un exercice qui a tourné à l’avantage des Mouloudéens en fin de compte. «Je n’ai aucune analyse à faire pour cette rencontre. Que ce soit sur le plan technique ou tactique, on ne pouvait rien mettre en place. C’est dommage. Le vent a complètement faussé les débats. Je pense que l’arbitre aurait dû mettre fin à la rencontre. Toutefois, j’ai juste une remarque à faire. Ce n’est pas normal que mon équipe soit hébergée à Alger et joue à Blida, à plus de 60 km de son lieu de résidence. On a mis plus d’une heure pour rejoindre le stade. J’espère qu’à l’avenir, l’Union Arabe prenne en considération cet aspect qui a quand même son importance», a souligné le coach Ayub Odishou. De son côté, l’entraîneur du MCA s’est montré plutôt soulagé. «Sincèrement, on ne peut pas parler du jeu. Il n’y avait pas de match. Ce n’était pas du tout évident de jouer dans de telles conditions. On première période, on n’a rien pu mettre en place. Pendant la mi-temps, j’ai dit à mes joueurs de gérer le jeu sans prendre de risques, même s’il faut aller aux tirs au but. Un exercice qu’on a beaucoup travaillé durant les dernières séances d’entraînement. Cela dit, je suis soulagé et très content pour mon équipe. Cette victoire va booster le moral des joueurs et nous aider à mieux préparer les prochaines échéances», a indiqué Mohamed Mekhazni, avant de poursuivre : «Pour ce qui est du match face au Raja, ça sera sans doute un beau derby entre deux grandes équipes, qui se connaissent bien et se respectent.» Pour rappel, le MC Alger sera opposé au Raja de Casablanca pour les quarts de finale de cette compétition. Le match aller aura lieu en Algérie le 4 janvier 2020.

Redha M.