Le prÃ©sident de la rÃ©publique Abdelmadjid Tebboune prÃªtera serment ce Jeudi

En effet, l'article 89 de la Constitution stipule que le président de la République élu « prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la nation, dans la semaine qui suit son élection ».

Lundi soir , le Conseil Constitutionnel a rendu public , les résultats définitifs de l'élection présidentielle qui a eu lieu , le 12 Décembre . Il a annoncé Abdelmadjid Tebboune président de la République avec un taux de 58,13% des suffrages, soit près de 5 millions de voix sur les 24 millions d’électeurs inscrits. La prestation de serment sera suivie par la démission du gouvernement de Nourredine Bedoui . Selon l'article 91 de la Constitution, « la première mission du Président de la République après la prestation de serment consistera en la nomination du Premier ministre après consultation de la majorité parlementaire ». En outre, l'article 93 dispose que le Président de la République « nomme les membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre qui coordonne l'action du Gouvernement ». Ce dernier élabore son plan d'action et le présente au Conseil des Ministres. Le premier challenge du nouveau président consistera à nommer un nouveau gouvernement à la hauteur des défis et engagements. Abdelmadjid Tebboune a souligné que « c’est une tâche très difficile ». Il a toutefois, déclaré, lors de sa première conférence de presse après sa victoire à la présidentielle du 12 décembre dernier, que « le peuple algérien sera surpris par la nomination de jeunes ministres ne dépassant pas les 26 et 27 ans » dans le futur gouvernement.

Neila Benrahal/ Rédaction Web