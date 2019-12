Ligue 1 (14e journÃ©e), USMA 1 â€“ CRB 0 : Les Usmistes se payent le leader

Bonne opération de l’USM Alger face au Chabab de Belouizdad, leader actuel du championnat, hier soir au stade Omar Hamadi, grâce à leur courte mais précieuse victoire, sur un beau but de la tête, signé Mohamed Meftah (77’). Ce dernier a su débloquer une situation des plus complexes pour en faire profiter son équipe. Avec trois précieux points rajoutés à son compteur, l’USMA se replace dans la première moitié du tableau en attendant mieux. Quant au CRB, il se maintien en première position malgré sa défaite. L’équipe de Laquiba n’a pas déméritée et avait les moyens de prendre au moins le point du match nul, mais l’USMA n’a pas non plus volé sa victoire. Cela pour dire que dans ce genre de derby, cela se joue en général sur un rien pour permettre à l’un des deux antagonistes de faire la différence. Il faut dire aussi, que le compartiment offensif belouizdadi n’a pas su se montrer incisif et tranchant pour espérer prendre à défaut la solide défense usmiste. Le coach usmiste Bilel Dziri a aligné l’équipe suivante: Zemmamouche, Meftah (Cap), Cherifi, Hamra, Kheraoui, Koudri, Benhamouda (Mahious 72’), Benkhelifa, Benchaâ, Zouari, Boumechra (Ardji 62’). Son homologue Abdelkader Amrani a composé pour sa part le onze suivant: Gaya, Boulekhoua, Nessakh (Cap), Kedad, Bouchar, Tariket, Djerar, Tabti (Bechou 80’), Gasmi (Belahouel 69’), Sayoud (Aïboud 84’), Bousliou.

Pour revenir au match à proprement dit, c’est à une première mi-temps, fort disputée, où l’engagement physique et l’agressivité des joueurs de part et d’autre a pris le dessus, que nous avons assisté. Ce qui a déteint automatiquement sur la qualité de jeu des deux formations, qui n’ont qu’en de très rares fois réussi à développer des phases de jeu dignes de ce nom. Ce qui a débouché sur un jeu décousu et très peu attrayant. Au niveau de l’entrejeu, on assista à une véritable bataille tactique. Leader actuel du championnat, le Chabab a posé d’énormes problèmes à son hôte du jour l’USM Alger, qui même en évoluant at-home et devant son nombreux et chaud public, n’a pas réussi à imposer son jeu et son rythme. Les Belouizdadis ne se sont pas du tout contenté de défendre. Ils étaient certes bien en place, notamment dans leur camp de jeu, mais avec Tabti et Sayoud à la manœuvre, ils ont maintenu en alerte l’arrière-garde usmiste. A signaler que l’arbitre Aouina n’a pas sifflet un penalty évident pour l’USMA, au moment où un centre de Benhamouda a été détourné en corner du bras par Bouchar (11’). Ce qui lui a valu d’attiser le courroux du camp usmiste. La physionomie de la seconde période n’a pas été très différente de la première, même si l’USM Alger a montré un meilleur visage en se montrant plus entreprenant. Toutefois, la première véritable alerte a été l’œuvre du belouizdadi Djerar, qui d’un puissant coup de tête envoi la balle sur la transversale (56’). La partie s’intensifie, les espaces sont de plus en plus rares et de même pour les réelles occasions de but. Finalement, se sont les gars de Soustara emmenés par l’excellent Zouari qui parviendront à ouvrir la marque et inscrire par la même l’unique réalisation de la partie sur balle arrêtée. En effet, sur un corner impeccablement beauté par ce dernier, l’inamovible capitaine usmiste Meftah, s’élève plus haut que tout le monde, prend à défaut les défenseurs belouizdadis et place une tête imparable, envoyant la balle dans les filets, à un moment cruciale de la rencontre (77’). Les usmistes, joueurs, staff technique et supporters jubilent et affichent une joie indescriptible. Le Chabab malgré les efforts de ses joueurs n’a pas réussi à rétablir la marque et goutte ainsi à sa deuxième défaite à l’issue de cette 14e journée. L’USMA reprend donc du poil de la bête et sort ses griffes pour dire qu’il faudra compter avec elle pour la suite du championnat, alors que pour le CRB, on peut dire que vu le potentiel de cette équipe, cette défaite n’entachera en rien le moral des Belouizdadis qui tiennent absolument à remporter le championnat cette saison et ils en ont bien les moyens autant que les autres concurrents en course pour le sacre.

Mohamed-Amine Azzouz

Résultats:

USMA 1 - CRB 0

CABBA 1 – JSK 1

ASAM 0 – CSC 0

MCO 1 – ASO 2

NAHD 1 – PAC 3

NCM 1 – USB 0

JSS 0 – USMBA 1