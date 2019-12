APN : M. Chenine reÃ§oit lâ€™ambassadeur de Turquie

Le président de l’Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, a reçu l’ambassadeur de la République de Turquie à Alger, Mehmet Poroy, qui lui a rendu une visite d’adieu au terme de sa mission en Algérie, a indiqué un communiqué de la chambre basse du parlement. La rencontre a été une occasion pour les deux parties d’évoquer les relations exceptionnelles unissant les deux pays et de souligner la nécessité de poursuivre la coordination et la coopération bilatérale, ajoute le communiqué. Le diplomate turc a été reçu également par le président de la commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l’étranger, Abdelkader Abdellaoui, avec lequel il a examiné l’état des relations entre les deux pays et peuples et évalué les résultats de la coopération dans plusieurs domaines, notamment parlementaire, conclut le document.