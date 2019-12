Paysage politique : Les scÃ©narios de la recomposition

Quel est l’avenir politique pour les partis de l’ex-alliance présidentielle ? Sans doute des plus incertains, si on se fie à l’accélération des événements ces derniers mois, marqués notamment par une incroyable saga judiciaire menée tambour battant depuis la démission de l’ancien président de la République, le 2 avril dernier, consécutivement au mouvement populaire.

L’opération «main propre» enclenchée par la justice algérienne a en effet décapité le sommet du RND, TAJ, MPA et le PT dont les leaders ont tous été placés en détention provisoire pour des faits de corruption et autres malversations, alors que le FLN n’en finit pas de faire face à une instabilité chronique, outre le fait de voir son ancien secrétaire général, Djamel Ould Abbès, incarcéré, lui aussi, à la prison d’El Harrach, et suivre la même voie que celle empruntée par Ahmed Ouyahia, Amar Ghoul, Amara Benyounès et Louisa Hanoune.

Relégués au second plan, les acteurs politiques «traditionnels». «Qu’ils soient au pouvoir ou dans l’opposition, les acteurs politiques s’estiment désormais inaptes à répondre aux défis qui s’imposent», estime le sociologue Noureddine Bekkis.

Pour étayer ses propos, le sociologue trouve que «les acteurs politiques sont imperméables aux volontés collectives de plus en plus diversifiées d’un mouvement populaire, dont les initiateurs restent toujours dans l’incertitude politique et l’indifférence aux propositions de cadrage ou d’accompagnement de ses revendications».

En effet, l’influence créée par les partis politiques qui ont longuement dominé la scène politique, est en nette diminution ou est «en voie d’être rompue en raison des divisions qui ont miné ces formations politiques», avancent d’autres observateurs. Certains trouvent également que la classe politique est «dépassée» par les événements et par le rejet du mouvement populaire de toute forme d’«embrigadement» politique. «Au lieu de jouer son rôle de catalyseur de la dynamique politique du pays, la classe politique est inerte depuis le déclenchement du mouvement populaire, le 22 février dernier», ajoute-t-il, affirmant que les partis politiques semblent «partagés» entre le silence, la complicité inavouée et le refus des solutions.



«La classe politique a perdu son aura et la raison même de son existence, à cause de l’absence d’une force de proposition»



En attendant, on va certainement vers une nouvelle reconfiguration politique. Par exemple, au lendemain de l’élection présidentielle, le candidat Abdelkader Bengrina a déclaré que son parti Mouvement El Bina est considéré aujourd’hui «comme la première force politique dans le pays». En parallèle, les observateurs constatent «un début de métamorphose dans la scène partisane nationale». Une métamorphose qui a déjà commencé par la désignation de Slimane Chenine à la tête de l’Assemblée nationale populaire (APN) en remplacement du très contesté Mouad Bouchareb, secrétaire général du FLN à l’époque. Autre fait à retenir, c’est la déclaration d’Abdelmadjid Tebboune après l’annonce des résultats.

Ce dernier a évoqué «la nécessité d’ouvrir un dialogue inclusif, avec notamment, les représentants du Hirak», pour réaliser «un équilibre» entre les forces politiques en présence et le mouvement populaire. Ce qui signifie, à en croire les analystes, que le paysage politique algérien est en pleine mutation dans le contexte des difficultés économiques très importantes, que connaît le pays où «un vaste débat se déroule sur l’avenir du Hirak populaire». S’agissant du mouvement populaire, le sociologue Bekkis, estime que «la longévité du mouvement s’explique d’un côté par son caractère pacifique, et par le fait que ses leaders n’ont apparemment aucun trait commun de convergence idéologico-politique».

De l’autre, il signale que «l’engagement de l’institution militaire à soutenir et à accompagner les manifestants» est un autre facteur déterminant. L’autre fait notable, selon le sociologue, est «la prudence des manifestants qui, dans leur grande majorité, considèrent qu’il vaut mieux éviter une confrontation directe.

Ils tirent momentanément un trait sur leurs aspirations politiques en attendant une période plus favorable». Aussi, selon lui, «ce qui est remarquable, c’est que plusieurs activistes ont investi les espaces d’expression notamment via les réseaux sociaux pour tenter d’obtenir des avancées ou susciter des prises de conscience dans l’opinion publique».

Au final, plusieurs questions méritent d’être posées : comment dans le contexte actuel, les partis politiques et autres acteurs de la société civile peuvent s’autoriser à «activer» dans une phase de marches et manifestations ? Et la classe politique, comment peut-elle se repositionner alors qu’elle a perdu son aura et la raison même de son existence, à cause de l’absence d’une force de proposition ?

Tahar Kaïdi