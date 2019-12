MSP : Â«Le discours du prÃ©sident Ã©lu est rassembleurÂ»

«Un discours rassembleur», c’est en ces termes que le Mouvement de la société pour la paix (MSP), a qualifié le discours du nouveau président élu, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans un communiqué rendu public, hier, le MSP a en effet, souligné que le discours prononcé par le président élu, M. Abdelmadjid Tebboune, quelques heures après sa victoire au scrutin du 12 décembre dernier est «rassembleur» et qu'il est «à même d'atténuer les tensions et d'ouvrir les perspectives du dialogue et du consensus». Il sera mis en exergue, en cette même occasion, que le MSP a, pour sa part, «œuvré à faire partie de la solution et non de la crise».

Il faut dire que le Mouvement de la société pour la paix a également appelé – via ce communiqué rendu public à l'issue la réunion du bureau exécutif du parti — à un dialogue «transparent, sérieux, responsable, sincère et crédible en vue de corriger les erreurs et réaliser le consensus inclusif sur une vision des mécanismes et des pratiques qui resserrent les rangs des Algériens, consacrent la volonté populaire, réalisent le développement économique, préservent la souveraineté nationale et garantissent un avenir prospère aux Algériens au présent et pour les générations futures». Le document sanctionnant les travaux de cette réunion consacrée à «l'évaluation de la situation politique après l'élection présidentielle», évoque également un certain nombre de «mesures urgentes qui pourraient témoigner d'une intention sincère du nouveau président de la République, d'opérer des réformes constitutionnelles et juridiques» et qui consistent en «la protection des libertés individuelles et collectives, outre la libération des médias de toute sorte de pression et d'orientation». «L'Algérie a toujours besoin de l'initiative du consensus national, lancée en 2018, qui devrait être adaptée aux nouveaux développements ou d'une autre initiative similaire émanant de n'importe quelle partie, officielle ou de la société, en vue de consacrer la réconciliation nationale, de resserrer les rangs et d'instaurer un climat politique serein pour tous», soutient notamment le signataire du communiqué, M. Abderrezak Mokri qui affirme que «les premiers pas à franchir seraient de reconnaître la gravité de la crise et de concourir à son règlement avec humilité dans le cadre de la préservation de l'intérêt général et du dépassement des différends du passé». Le MSP considère par ailleurs, que «la poursuite du Hirak populaire pacifique, loin des rancunes et de la discorde, en brandissant les slogans de l'unité sans polarisation, ni intrusion, est le seul garant du succès du dialogue et de l'ouverture de perspectives en faveur d'un avenir prospère et serein pour l'Algérie et les Algériens».

S’exprimant à propos de l’élection présidentielle du 12 décembre, ce parti met en relief le fait que le vote «s'est déroulé dans des conditions difficiles et sensibles, caractérisés par une division sans précèdent entre opposés et favorables, susceptible de menacer la cohésion sociale et l'unité du peuple algérien» insistant – cela dit — sur le fait que «qu’elles que soient les crises et ceux qui sont à leur origine», le MSP œuvre «toujours à faire partie de la solution et non de la crise».

Enfin et pour ce qui concerne la question relative à la pratique politique à adopter par ce parti politique, le communiqué souligne que «tout en faisant preuve de vigilance, le MSP décidera de sa pratique politique et de ses positions conférées par la loi, sur la base des faits sur le terrain, au service de l'intérêt général».

Soraya Guemmouri