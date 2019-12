Il a affirmÃ© vouloir Â«transmettre le flambeau aux jeunesÂ» : Ali Benflis se retire de la scÃ¨ne politique

Ali Benflis, l’un des candidats malheureux de la présidentielle du 12 décembre 2019, a décidé, dimanche dernier, de mettre fin à sa carrière politique. En effet, celui-ci a fait cette annonce officielle hier, lors d’une cérémonie d’adieu organisée à Alger avec les cadres et sympathisants de son parti Talaie El Hourriyet (Avant-garde des libertés). «J’ai décidé de me retirer de la vie politique et de remettre le flambeau du parti aux jeunes», a-t-il déclaré. Vendredi dernier et après la confirmation des résultats du scrutin par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), M. Benflis avait déjà annoncé son intention de se retirer de la scène politique, mais personne parmi ses partisans ne s’attendait à un retrait aussi rapide.

Au cours de son discours, Benflis a invité les cadres et militants de son parti à prendre leurs responsabilités. Pour leur part, après lui avoir rendu un hommage des plus émouvants, les responsables de sa formation ont indiqué que le successeur de Ali Benflis à la tête de Talaie El Hourriyet, sera désigné lors de la réunion du comité central, programmé le 28 décembre prochain.

Ali Benflis a fait un long parcours politique. Après avoir obtenu une licence en droit de l’université d’Alger en 1968, il devient juge au tribunal de Blida, puis procureur de la République en 1969 et enfin procureur général près la cour de Constantine de 1971 à 1974. Sa carrière politique démarre en novembre 1988, en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux, au sein du gouvernement Kasdi Merbah. Il sera reconduit au sein du gouvernement Mouloud Hamrouche, puis dans le gouvernement Ahmed Ghozali. En tant que ministre de la Justice, il contribua aux grandes réformes de la période d’ouverture démocratique du pays qui suivit les événements du 5 octobre 1988, ce qui contribua grandement à sa popularité, notamment dans les rangs des magistrats, avocats et services judiciaires assimilés. Il est remercié le 21 juillet 1991. Il reviendra sur la scène politique en tant que député du FLN lors des législatives de 1997.

Deux ans après, en 1999, il dirige la campagne électorale d’Abdelaziz Bouteflika pour l’élection présidentielle de 1999. Il est désigné chef du gouvernement d’août 2000 à juin 2003.

Il occupe ensuite, successivement, les postes de secrétaire général de la présidence de la République, puis directeur de cabinet de la présidence et chef du gouvernement. En 2004 c'est une autre bataille qu'il mène. Benflis se présente comme candidat à la présidentielle. A sa première course à la présidentielle, l’ancien chef de gouvernement avait à peine dépassé les 6% des voix.

En 2014, Ali Benflis, qui se présente à nouveau à la magistrature suprême, se voit encore une fois battu par Bouteflika, même si son score a doublé pour atteindre 12% des voix. Se revendiquant opposant au régime, Ali Benflis, fonda son propre parti en 2015. Annoncé le 19 avril 2014, le nouveau parti politique d’Ali Benflis, Avant-garde des libertés (Talaie El Hourriyet), est agréé par le ministère de l’Intérieur le 8 septembre 2015, Ali Benflis en est élu président lors de son congrès constitutif, le 13 juin 2015. Au mois d’août dernier, à l’issue de sa rencontre avec le coordonnateur de l’Instance nationale de médiation et de dialogue, Karim Younès, Ali Benflis avait réaffirmé sa conviction que l’élection présidentielle «est la voie la plus réaliste, la moins longue, la moins risquée et la moins coûteuse pour le pays sur le plan politique, sécuritaire, économique et social. «Un scrutin irréprochable et irrécusable qui recueille l’adhésion populaire est un pas vers la solution de la crise».

Pour lui, «le changement de régime politique, la transition démocratique et l’élaboration d’une nouvelle Constitution pour la République pourront être pris en charge dans un mandat de transition que le peuple confiera au prochain président de la République». Le 15 septembre dernier, il affirmera que «les conditions sont désormais réunies» pour la tenue du scrutin. Il officialise sa candidature le 26 septembre. Benflis a mené sa campagne en affirmant qu’il était l’un des plus ardents défenseurs des revendications du peuple.

Ayant obtenu 10,55% des suffrages exprimés lors du scrutin et étant arrivé en troisième position, Ali Benflis prend acte de sa défaite et annonce sa démission de la présidence de son parti.

