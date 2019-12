Appel au dialogue avec le hirak : Ã©cho favorable

La main tendue du nouveau président élu Abdelmadjid Tebboune au hirak populaire et sa décision d’ouvrir le dialogue dès les premiers instants qui suivront son investiture constituent une initiative très favorablement accueillie, aussi bien par la classe politique qu’au sein du mouvement citoyen.

C’est là le constat de Mohamed Laâgab, chargé de communication de M. Tebboune, qui a affirmé qu’après l’appel du président au Hirak, nombreux ont été les représentants de ce mouvement populaire à l’avoir contacté pour lui exprimer leur adhésion à cette démarche.

M. Laâgab fera part en outre de la disponibilité du nouveau président de la République à entériner une série de mesures d’apaisement, très attendues du reste par le mouvement citoyen, telle la libération des détenus du Hirak. « Si ces détenus sont innocents et qu’ils sont injustement emprisonnés, Tebboune va les libérer, étant donné qu’il est le premier magistrat du pays», a notamment soutenu M. Laâgab. A l’évidence, cette question de libération des détenus du Hirak se place d’ores et déjà comme l’un des sujets de négociation inéluctables entre le président élu et ses interlocuteurs parmi les représentants du mouvement citoyen. D’autre part, les partis politiques ont aussi été nombreux à réagir à cet appel lancé par le nouveau président pour un dialogue visant à dénouer la crise que vit le pays depuis des mois et garantir ainsi un retour à la normalité dans les meilleurs délais. Dans un communiqué, le Parti de la liberté et de la justice (PLJ) «accueille favorablement » cette initiative qu’il considère comme la voie idoine à même «de tourner la page du passé et dépasser la situation d’impasse politique actuelle ».

La même formation a aussi exprimé le souhait de voir associées à ce dialogue toutes les forces politiques et sociales représentatives. Le PLJ met l’accent en outre sur la nécessité de recourir à «des mesures d’apaisement, notamment la libération des détenus d’opinion, l’ouverture de l’espace médiatique et la cessation de toutes les entraves aux libertés ». Il exhorte en outre le nouveau président « à mettre en exécution très rapidement ses engagements», traçant la voie pour l’instauration de l’Algérie nouvelle. Pour le FLN, la main tendue du président au Hirak constitue «une motivation supplémentaire pour aller de l’avant dans la réalisation de son programme prometteur qui donnera assurément à l'Algérie la place qui lui sied». Le FLN s'est dit également « prêt à coopérer et à collaborer avec le Président élu, en vue de relever tous les défis au service de l'Algérie et de son peuple ».

De son côté, le Front du développement et de la justice (FDJ) de Abdellah Djaballah se dit « favorable à l’ouverture d’un dialogue sérieux et inclusif respectueux de la volonté populaire ».

Du côté de la société civile, l’Organisation nationale des moudjahidines a fait savoir dans un communiqué que le nouveau président de la République est « pleinement conscient de la priorité de l’initiative d’ouvrir des horizons pour un dialogue sérieux et responsable avec le mouvement populaire, et de fournir un effort plus que jamais soutenu dans la recherche de solutions de sortie de crise qui approfondiraient la pratique pacifique et civilisée qui a démontré l’authenticité de notre peuple ».

Une fois amorcé, le dialogue, que le nouveau président de République compte engager avec le mouvement populaire, qu’il qualifie d’ailleurs de « Hirak béni », sera une opportunité pour M. Tebboune de réaffirmer son engagement à aller vers l’instauration de l’Algérie nouvelle, à travers le recours notamment à une révision constitutionnelle profonde en parfaite harmonie avec les aspirations du peuple et ses attentes en matière de changement

Karim Aoudia