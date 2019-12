Commentaire : Lâ€™universitÃ© au cÅ“ur des prioritÃ©s

Jeunesse et compétence ont été les mots d’ordre essentiels des discours du candidat Abdelmadjid Tebboune lors de sa campagne électorale, qui exprimait sa volonté de réhabiliter les notions de relève et de mérite, surtout. La mise à niveau de l’Université est au centre des priorités pour permettre à cet espace de savoir de s’ouvrir sur la société et de répondre à ses attentes diverses et multiples. En clair, ce centre de rayonnement devra accompagner les mutations et devenir le véritable levier de l’économie nationale.

Cap donc sur l’utilisation rationnelle et l’exploitation optimale des compétences nationales pour mener à bien le développement du pays et participer à sa modernisation.

Un grand chantier en perspective pour la refonte de l’enseignement supérieur, par l’amélioration du niveau de formation d’abord, avec un statut à même de guider l’action publique et de concevoir une approche de développement s’inscrivant dans le temps et l’espace, dans le progrès et la modernité. Il s’agit désormais de mettre un terme à un procédé classique d’enseignement qui n’obéit à aucun besoin économique ou social, culturel ou scientifique, et de s’adapter à une évolution technologique avec le souci constant de prendre en charge les véritables préoccupations de l’économie nationale. C’est là une urgence pour le futur locataire d’El Mouradia qui mise essentiellement sur les potentialités humaines et le savoir-faire pour la concrétisation des objectifs de son programme. Il conviendra de mener un travail de longue haleine pour que les recteurs, les doyens des facultés et les directeurs des établissements supérieurs adhèrent à la démarche et s’impliquent dans ce processus de refonte. Une refonte totale et profonde pour tenir compte des réalités du pays, favoriser l’émergence des talents et se projeter dans une vision purement technologique. Le volet pédagogique devra être accompagné par l’aménagement des sites universitaires et l’amélioration du cadre de vie de la communauté estudiantine. Force est de constater que la situation de ces espaces, en l’absence d’entretien et de maintenance et faute d’équipements et d’installations, laisse à désirer, traduisant le manque d’intérêt des gestionnaires, et participent de la démobilisation de la communauté universitaire et des enseignants en général. L’approche se veut globale donc pour traiter la problématique dans tous ses compartiments, en vue de la réhabilitation de l’université pour dégager une élite. L’université est une référence de toute l’action de l’Etat, car basée sur les valeurs universelles.

M. Abdelmadjid Tebboune s’est appuyé, dans la conception de son projet adopté par une majorité du peuple, sur un des fondements d’équilibre et d’épanouissement de la société pour permettre tous les espoirs.

La parole est à l’élite pour faire valoir son génie et son aptitude et baliser la voie de la nouvelle République, d’où seront bannies toutes formes d’exclusion et de marginalisation pour être seulement guidé par les notions d’effort et de mérite.

A. Bellaha