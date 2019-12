Amer Rekhila, expert constitutionnel : Â«La sociÃ©tÃ© civile doit sâ€™impliquer dans lâ€™instauration de lâ€™AlgÃ©rie nouvelleÂ»

L'expert constitutionnel Amer Rekhila estime que les élections présidentielles du 12 décembre ont eu lieu dans le respect du cadre constitutionnel et « ont mis en échec » toutes les tentatives qui visaient le chaos dans le pays. « Le choix de la voie constitutionnelle, qui est juridiquement garantie, confirme le civisme du peuple algérien et marque le début d'une nouvelle ère», a-t-il affirmé sur les ondes de la chaîne Une de la radio nationale, mettant en avant « la maturité » du peuple algérien qui «a su prendre au bon moment les bonnes positions ». Et d’enchaîner : « Nous espérons que toutes les composantes de la société civile contribueront à réaliser un développement et une transformation remarquables dans tous les domaines ». Concernant les défis les plus importants qui attendent le président élu Abdelmadjid Tebboune, l'expert constitutionnel a affirmé qu'il existe « un lourd héritage au niveau des institutions », ce qui nécessite, selon lui, l'application des textes juridiques, dont la Constitution, et plaidé pour la révision de la Loi fondamentale à travers l’introduction d’amendements novateurs «en parfaite concordance » avec l'évolution « rapide » que connaît notre société.

Dans ce contexte, il a appelé à la nécessité de préparer un texte constitutionnel qui préserve les principaux équilibres entre les pouvoirs et garantit les droits fondamentaux du citoyen. « Le texte ne doit pas freiner le législateur avec des clauses constitutionnelles rigides, mais devrait lui laisser le champ culturel, économique et social pour lui permettre de s’adapter avec des textes juridiques aux profondes mutations de la société », a-t-il suggéré.

Rekhila a souligné à ce propos la nécessité d'élaborer une constitution « qui définit les fondements de la société » et « qui dessine une carte politique, économique, sociale et culturelle », tout en « préservant » le caractère social et démocratique de l’Etat dans le cadre des principes de l’Islam.



Le discours du Président élu est porteur d’espoir



Pour lui, le nouveau président de la République a développé un discours «réaliste » définissant les mécanismes vers le changement, certes «ambitieux et prometteurs», mais qui ne manquent pas de réalisme. «Il a développé un discours porteur d’espoir en s’adressant de manière claire aux Algériens mais aussi en étant direct dans ses positions vis-à-vis de l’étranger, tenant compte de la situation délicate que vit le pays», a-t-il noté. Le même intervenant ne manquera pas en outre de mettre en relief l’opposition catégorique de Tebboune à toute forme d’ingérence dans les affaires intérieures du pays. Une position réitérée, indique M. Rekhila, «dans ses propos équilibrés et politiquement corrects, en réagissant à la déclaration faite par le président français ayant commenté sa victoire à la présidentielle».



Le mouvement populaire doit désigner ses représentants



A propos du Hirak, Rekhila a estimé que le mouvement populaire est appelé à «maintenir» son statut en tant que «force sociale et politique» à travers la désignation de représentants qui mèneront le dialogue avec le pouvoir autour des idées «réalisables» sur le terrain, et plaidé pour une «reconnaissance historique» du rôle du mouvement populaire, accompagné par l'Armée nationale populaire dans la concrétisation du changement de manière pacifique. «Ce qui est un grand avantage. Il faut désormais constituer un front uni pour approfondir la démocratie», a-t-il recommandé, avant de souligner la nécessité pour l'Algérie de revenir sur la scène internationale, arabe et africaine, à travers une «dynamisation» de l’action diplomatique et un «meilleur» rapprochement avec la communauté algérienne établie à l’étranger afin qu'elle puisse contribuer «efficacement» à la relance de l’économie.

Salima Ettouahria