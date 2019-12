Maladies cardiovasculaires : Un diagnostic alarmant

Les maladies cardiovasculaires sont classées comme première cause de mortalité en Algérie et dans le monde. Elles constituent un ensemble de troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins, causant, ainsi, la mortalité de 25 à 30% des Algériens, comme il a été précisé par le directeur général d’Algérie Poste, M. Abdelkrim Dahmani, soulignant que les attaques cardiaques à elles seules représentent 12 à 14% des décès par an. «C’est un vrai fléau et un danger de santé qui nous guette et qu’on ne doit pas négliger», a-t-il précisé, lors de son allocution d’ouverture de la journée de sensibilisation sur les maladies cardiovasculaires, organisée par la direction générale d’Algérie Poste, par le biais de son comité de participation (CP) au profit son personnel, hier, au siège de la direction à Alger et auquel ont pris part les spécialistes de la santé, le mouvement associative et le personnel d’Algérie Poste.

Ainsi, et à travers l’organisation de ces journées de sensibilisation au profit des travailleurs, devenue une tradition, le CP d’Algérie Poste se fixe l’objectif d’encourager la recherche et la prévention contre les maladies cardiovasculaires au sein de son personnel, un fléau sous-estimé et très fréquent dans notre société, mais aussi de veiller sur le bien-être de son personnel et d’y instaurer la culture des consultations et de dépistage réguliers, comme le précise le vice-président du CP, M. Dif Bachir Cherif. Pour sa part, le président de la Société algérienne de cardiologie, Pr Mohammed Chettibi, qui intervenait lors de cette journée, estime qu’«il meurt chaque année, plus de personnes en raison de maladies cardiovasculaires que de toute autre cause», a-t-il souligné, en ajoutant qu’«on estime à 17,7 millions le nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires, soit 31% de la mortalité mondiale totale. Parmi ces décès, on estime que 7,4 millions sont dus à une cardiopathie coronarienne et 6,7 millions à un AVC». Le professeur a expliqué que plus des trois-quarts des décès liés aux maladies cardiovasculaires interviennent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Sur les 17 millions de décès survenant à l’âge de 50 à 55 ans et liés à des maladies non transmissibles, 82% se produisent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, et 37% sont imputables aux maladies cardiovasculaires.



Prévenir les maladies en s’attaquant aux facteurs de risque



«Il est possible de prévenir la plupart des maladies cardiovasculaires en s’attaquant aux facteurs de risque comportementaux, indique-t-il, en l’occurrence le tabagisme, la mauvaise alimentation, l’obésité, la sédentarité, l’absence d’activité physique... à l’aide de stratégies à l’échelle de la population.»

«Il faut prendre le temps, ne serait-ce qu'une heure par jour, pour apprendre à protéger son cœur, via la pratique du sport ou même de la marche.» C'est exactement ce qu'a proposé le professeur, avant d’inciter l’assistance à mesurer leur risque de maladies cardiaques, leur donner des conseils et leur apprendre à s'en protéger.

Dans ce sillage, le professeur a, entre autres, fait savoir que «les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ou exposées à un risque élevé de maladies cardiovasculaires (du fait de la présence d’un ou de plusieurs facteurs de risque comme l’hypertension, le diabète, l’hyperlipidémie ou une maladie déjà installée) nécessitent une détection précoce et une prise en charge comprenant soutien psychologique et médicaments, selon les besoins».



Les hommes sont les plus touchés



Selon le même responsable, la recherche est plus axée sur les hommes, qui sont les sujets les plus touchés par les maladies cardiovasculaires, avec un taux de 80%, négligeant ainsi la femme qui est aussi sujet d’atteinte avec 20%. «Bien que ces maladies soient beaucoup plus répandues chez les hommes, il va falloir que ça change. Il va falloir qu’on mette dans les études épidémiologiques ou dans les recherches, pas 80% d’hommes et 20% de femmes, mais faire au moins un équilibre dans la sensibilisation, parce que les femmes sont aussi touchées au même titre que les hommes», a-t-il précisé, en ajoutant que le mode de vie des femmes a changé, et leur habitudes aussi : presque les même touchant l’homme, existent aussi chez la femme. Il pointe du doigt les «tueurs silencieux» que sont la cigarette et la contraception, encourageant les femmes à faire attention à leur santé et à honorer scrupuleusement leur bilan. «Elles doivent suivre leurs chiffres : cholestérol, glycémie, tension artérielle… tous ces chiffres qui peuvent être un indicateur en cas de problème», prévient-il.



Vers la création du Registre national des maladies cardiovasculaires



Devant l’absence de statistiques indiquant le nombre de malades et de décès touchés par les maladies cardiovasculaires, le spécialiste, par ailleurs chef de service de cardiologie au CHU de Beni-Messous (Alger), explique qu'il s’agit de «travailler sur un nouveau système permettant d’informatiser les cas de maladies cardiovasculaires existantes en Algérie, dans le but d’avoir un fichier national qui permet le recensement du nombre des cas existants».

«L'hypertension artérielle, ainsi que le diabète constituent également des facteurs de risque fréquents chez la population algérienne, avec respectivement 39.9% et 35.2 des patients concernés», a-t-il ajouté, avant de souligner que «l’utilisation des fichiers électroniques permet d’avoir les plus récentes statistiques liées aux pathologies cardiovasculaires en Algérie, une fois finalisé le Registre national».

Kafia Aït Allouache