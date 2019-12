Grandes affaires de corruption : Les auditions dans le fond ont commencÃ©

Une journée judiciaire particulière, hier. Jamais les tribunaux n’ont reçu autant d’accusés de ce calibre, qu’en ce lundi. En une journée, deux chambres, au niveau du pôle judiciaire spécialisé près le tribunal de Sidi M’Hamed, ont entamé les instructions de fond dans les dossiers de l’ancien DGSN, le général major à la retraite, Abdelghani Hamel, et l’ancien SG du FLN, Mohamed Djemaï. De même pour la Cour suprême, où d’anciens ministres ont comparu, dans la matinée, devant le Conseiller magistrat instructeur, a-t-on constaté sur place.

Ainsi, le parquet près la Cour suprême a ouvert le dossier du groupe Amenhyd. Dans le cadre de cette affaire, l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a comparu devant le parquet. Ancien wali de Sidi Bel-Abbès et de Béjaïa, Mohamed Hattab a déjà été entendu en août dernier, par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’Hamed, dans le cadre de cette enquête, tout comme le PDG du groupe Amenhyd, ses frères, ainsi que l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal. En raison de sa fonction et privilège de juridiction, son dossier a été transféré au parquet de la cour d’Alger qui, à son tour, l’a transmis au parquet général près la Cour suprême.

À noter que les ex-hauts responsables, placés sous contrôle judiciaire par le Conseiller magistrat instructeur, se présentent, depuis dimanche, devant le parquet près la Cour suprême, pour signer sur le registre, conformément à la décision du conseiller magistrat instructeur de cette juridiction. Hier, c’était au tour de l’ancien ministre des Finances, Karim Djoudi, qui a été placé sous contrôle judiciaire, le 16 juin dernier, dans le cadre d’une enquête liée à des affaires de corruption, de se présenter. L’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, placé lui aussi sous contrôle judiciaire, devra, quant à lui, se présenter dans les prochaines heures.

En outre, l’ex-wali d’El-Bayadh, Mohamed Djamel Khanfar, s’est présenté, dans la même journée, devant le parquet général près la Cour suprême. Il s’agit de sa 3e comparution. Il a été déjà auditionné dans l’affaire de Mahieddine Tahkout, patron du groupe TMC, en détention provisoire depuis le 10 juin. Poursuivi pour «abus de fonction» et «dilapidation de deniers publics», il a été remis en liberté. Le 17 juin dernier, il avait été auditionné dans une autre affaire liée à Ali Haddad. Poursuivi également pour «abus de fonction», il a été remis en liberté. Le parquet avait introduit un appel devant la chambre d’accusation dans les délais légaux. Plusieurs affaires sont programmées pour auditions dans le fond, notamment l’affaire des deux anciens ministres de la Solidarité nationale, Djamel Ould-Abbès et Saïd Barkat, placés sous mandat de dépôt, en juillet dernier, poursuivis pour dilapidation de deniers publics, conclusion de marchés en violation des dispositions réglementaires en vigueur, conflits d’intérêts, trafic d’influence et abus de fonction.



Les enfants de Hamel de nouveau devant le juge d’instruction



Par ailleurs, au niveau du tribunal de Sidi M’Hamed, un dispositif sécuritaire spécial a été mis en place. Des détenus ont été transportés à bord de fourgons de la gendarmerie sous une importante escorte. Il s’agit des trois fils du général major à la retraite Abdelghani Hamel, Amyar, Mourad et Chakib, tous mis en détention provisoire. Les auditions d’hier, menées par le juge d’instruction de la 5e chambre, s’inscrivent dans le cadre de l’instruction de fond, en prévision de la programmation des procès de cette affaire avant la fin de l’année.

L’ancien Directeur général de la Sûreté nationale et ses trois fils ont été placés en détention provisoire, en juillet dernier. Son épouse et sa fille ont été, par contre, mises sous contrôle judiciaire. L’ancien DGSN et les membres de sa famille sont poursuivis pour détournement de foncier et enrichissement illicite. Selon le parquet, la famille Hamel possède plus de 13 entreprises et des fonds mal acquis.

Par ailleurs, l’ex-SG du FLN et député de Tébessa, Mohamed Djemaï, a comparu, lui aussi, devant le juge d’instruction de la chambre 12. Djemaï a été placé sous mandat de dépôt, le 19 septembre dernier, pour «menace et destruction de documents officiels». Il a été de nouveau auditionné en présence de son avocat. Sa femme, une magistrate limogée, poursuivie dans cette affaire et en détention provisoire, n’a pas été présentée. L’audition dans le fond dans l’affaire Mahieddine Tahkout, patron de Cima Motors, se poursuit toujours au niveau du juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’Hamed, a-t-on appris.

Neila Benrahal