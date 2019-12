HÃ´pital orthopÃ©dique de Bordj Bou-ArrÃ©ridj : Une gestion boÃ®teuse

L’hôpital orthopédique de Bordj Bou Arreridj n’en finit pas de faire parler de lui, avant même son ouverture.

La structure, qui a perdu son caractère régional et sa vocation pour devenir un hôpital local chargé des urgences chirurgicales est encore en cours de réalisation 14 années après son lancement.

Ce retard important a été malheureusement accompagné de beaucoup d’imperfections dans la livraison des différents blocs que l’ancien ministre de la Santé n’a pas manqué de déceler lors de la visite qu’il a effectuée dans la wilaya.

Il avait même dépêché une commission d’inspection qui devait également corriger les lacunes constatées pour le rendre fonctionnel.

Aujourd’hui encore, sa mise en service est reportée de jour en jour. Le wali, qui a annoncé l’imminence de cette action, a tenu à situer les responsabilités.

L’ouverture de l’hôpital se fera, a-t-il précisé, en présence d’un huissier de justice. Celui qui a fauté devra payer, a ajouté le premier responsable de la wilaya qui a averti que sa mise en service ne veut pas dire que les enquêtes sont terminées.

Au passage, il a proposé que les services de l’hôpital Bouzidi-Lakhdar soient transférés à la nouvelle structure pour permettre une réorganisation du secteur. L’hôpital mère et enfant devra selon lui éclater en deux structures. La première, qui deviendra une maternité, déménagera dans les locaux de l’ancien établissement hospitalier. La seconde, spécialisée en pédiatrie, restera sur place.

Il est vrai que l’hôpital mère et enfant souffre d’exiguïté, en dépit des opérations de lifting entreprises.

Le service pédiatrie a même été transféré momentanément à la polyclinique des 15 coopératives.

Il faut rappeler que la nouvelle structure, que les citoyens appellent toujours l’hôpital orthopédique, se trouve à la sortie est de la ville de Bordj Bou Arreridj à côté de la nouvelle gare routière.

Sa position à côté de la trémie, qui relie la route d’El Anasser à la déviation de la ville entre la RN 5 et la RN 45, devait faciliter l’accès à ses services. C’est ce qui a poussé les autorités locales à le proposer comme principal hôpital de la wilaya.

Dommage qu’il n’ait pas bénéficié de la sollicitude nécessaire de la part des responsables concernés, car il aurait pu jouer un rôle important dans le secteur de la santé et pourquoi pas devenir un CHU, d’autant qu’il est proche de l’université Bachir-El-Ibrahimi.

F. D.