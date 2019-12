Tizi Ouzou : Apparition de serpents dans les oliveraies

La panique s’est emparée ces jours-ci des citoyens de Tizi-Ouzou suite à l’apparition inhabituelle de serpents à travers les champs et les oliveraies.

Des citoyens sont souvent surpris par la présence de serpents sur les oliviers et dans les champs, selon des images relayées par les internautes sur les réseaux sociaux. Cette apparition a été signalée il y a une quinzaine de jours à Makouda, où une jeune femme qui cueillait des olives a trouvé la mort après avoir été mordue par un serpent. Depuis ce drame, des informations les plus folles sont distillées sur l’apparition de ce reptile, suivies d’incessants appels à la vigilance. Le directeur des services agricoles, Makhlouf Laib, a expliqué ce phénomène par «le climat clément » à Tizi-Ouzou.

Sur les ondes de la radio locale, il a indiqué que la sortie de ce reptile en cette période est un fait tout à fait naturel. Il a aussi expliqué que ces reptiles vont disparaître dès qu’ils auront trouvé un gite adéquat à leur hibernation. Le DSA a appelé la population à ne pas s’inquiéter et à ne pas se fier aux rumeurs.

Bel. Adrar