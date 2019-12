La sÃ©cheresse menace

L’absence de pluie a tendance à devenir préoccupante aussi bien pour les services concernés que pour la population de Béchar.

En effet, cette situation ne peut passer inaperçue pour le commun des mortels pour la simple raison qu’il n’a pas plu depuis fort longtemps. Ce spectre d’une sécheresse plane sur la wilaya de Béchar et même la vallée de la Saoura qui aura, à ce jour, enregistré une quantité très insignifiante de pluie, ce qui ne peut qu’inquiéter davantage les agriculteurs, en raison de l’impact négatif que cela aurait sur l’insuffisance des irrigations de leurs parcelles, mais également sur les habitants des communes de Béchar, Kénadsa et Abadla, qui se verraient astreints à des coupures répétées de leur alimentation en eau potable, voire même à des restrictions, puisque le niveau du barrage de Djorf Torba qui les alimente en eau potable pourrait diminuer en pareille circonstance.

Si ce barrage a connu un apport remarquable lors des dernières pluies de l’année dernière, il n’en demeure pas moins que cet apport en eau essentiellement voué à l’alimentation des trois communes sus citées et à l’irrigation de la plaine d’Abadla pourrait ne plus couvrir les besoins en AEP, sans compter l’évaporation des eaux et l’envasement du barrage. Le semblant de vague de froid qui s’était installée depuis quelques jours à Béchar a entièrement disparu pour céder la place à un soleil qui n’a rien à envier à celui d’été.

R. B.