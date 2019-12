BÃ©char : Ã©nergies renouvelables : IntÃ©grer lâ€™intelligence artificielle

L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les systèmes énergétiques renouvelables vient de constituer le thème essentiel de la 3e édition d’une conférence internationale qui s’est tenue à Taghit, à l’initiative de l’association Tipasa Smart City, en partenariat avec l’université Tahri-Mohamed de Béchar.

Intitulée «International Conference on artificial intelligence in renewable energetic systems », cette rencontre, à laquelle ont pris part aussi bien des intervenants que des invités, n’est en fait que le prolongement des deux éditions précédentes qui se sont respectivement tenues à Koléa et Tipasa, dans le cadre d’un riche programme scientifique, et qui se sont soldées par la signature du protocole d’accord de l’écosystème en vue d’ériger la ville de Tipasa en Smart City.

Au cœur de la cité féerique de Taghit, les intervenants à cette 3e édition ont dans leurs communications insisté sur l’impératif des réseaux intelligents dans le cadre des smart cities, la relation et l’impact de l’IA et des TIC sur l’homme et son environnement immédiat, les matériaux en énergie renouvelable, en passant également par l’apport de la géolocalisation aux systèmes énergétiques. Il est à noter que selon les organisateurs de cette rencontre, ce sont plus de 140 articles qui ont été retenus à l’issue d’une sélection au préalable. Grâce au concours et à l’apport du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des sociétés nationales Sonatrach et Sonelgaz et de la BDL, ces manifestations de haut niveau ne cessent de voir leurs rangs se conforter par l’adhésion de chercheurs et spécialistes en IA qui se verraient constitués en groupe intitulé : Taghit Artificial Intelligence Cluster, regroupant ainsi un écosystème de praticiens dans le domaine de l’IA et du Big Data. On retiendra enfin que rendez-vous est donné pour la 4e édition de cette conférence internationale, qu’abritera la ville de Tipasa du 22 au 24 novembre 2020.

Ramdane Bezza