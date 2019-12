AlgÃ©rie poste : Lancement du nouveau service Â«Fi DarekÂ»

En vue de se rapprocher de sa clientèle, de mieux la servir et de répondre à ses exigences, Algérie Poste va lancer un nouveau service nommé «Fi Darek». Celui-ci proposera des prestations à domicile pour les personnes à besoins spécifiques et les personnes âgées.

En effet, en lançant le service «Fi Darek», Algérie Poste va permettre, aux citoyens qui ne peuvent se déplacer aux agences d’Algérie Poste, de bénéficier, entre autres, des mêmes services qui leur sont offerts aux guichets, en un simple clic sans avoir à se déplacer.

Des agents d’Algérie Poste vont donc se déplacer munis d’appareils TPE (Terminal de paiement électronique), afin de pouvoir effectuer les opérations postales au domicile même des clients. Néanmoins, aucun détail n’a été donné pour l’instant. Tout ce que l’on sait, c’est que pour utiliser l'application, il faut disposer d'un appareil smartphone doté du système Androïd ou IoS, d'une connexion internet, d'une carte Edahabia et, bien sûr, adhérer au service «BaridiMob».

Par ailleurs, «Algérie Poste compte également lancer un service sécurisé de distribution des colis et signer des accords de coopération avec des entreprises de E-commerce», a fait savoir, récemment, la première responsable du secteur.

Justement, il est utile de souligner que l’entreprise publique s’est dotée, au cours de ces dernières années, de différentes réalisations en matière de digitalisation de ses prestations visant à garantir un service public de qualité.

La nouvelle direction a pris en charge de nombreux aspects des services qu’elle propose. D’ailleurs, même le portail web d'Algérie Poste (www.poste.dz), vitrine de l'entreprise, a été restructuré, devenant plus moderne, plus aéré et plus lisible. Le site compte également mettre à niveau, constamment, l'ensemble des prestations de service de l'entreprise, à l’image de certains lancés récemment, comme «Hawalatic» (ton mandat), permettant de transférer de l'argent instantanément et sans, nécessairement, disposer d'un compte CCP, ainsi que le service de retrait sur TPE.

On y trouve également le service «Baridimob», qui est un service directement relié au compte CCP du client. Celui-ci permet, via une application mobile ou directement par le web, d’accéder à une multitude de services, dont le plus intéressant est le virement CCP, de compte à compte.

Pour ce qui concerne le service compte de «BaridiMob», le client a accès aux informations liées au statut du compte (actif, bloqué), le relevé de son solde et les transactions effectuées sur son compte par la carte Edahabia. Dans cette optique, le client a aussi la possibilité de masquer l'affichage de son numéro de compte, par un nom.

Toutefois, et pour l’instant, seuls les détenteurs de la carte Edahabia pourront s’y inscrire, et ce après avoir déposé une demande manuscrite au bureau postal le plus proche. Le but étant de leur donner le numéro de téléphone personnel afin de sécuriser au mieux les transactions qu’ils effectuent régulièrement.

Notons qu’Algérie Poste dispose de 3.921 bureaux de poste, tous connectés, et couvrant l'ensemble du territoire national, avec une progression de réalisation de 100 bureaux par an. L’entreprise compte, également, un parc de guichets automatiques de billets qui s'élève à 1.395 automates, avec des prévisions de tripler largement ce chiffre, et d'atteindre les 3.400 automates d'ici à la fin 2020.

