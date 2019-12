Usine Peugeot-CitroÃ«n AlgÃ©rie : OpÃ©rationnelle en mars 2020

Les premiers véhicules de la marque française Peugeot seront assemblés dès le mois de mars 2020, permettant d’envisager un lancement de cette première phase industrielle à mi-2020, avec le soutien des autorités algériennes. L’usine de production automobile du groupe Peugeot-Citroën en Algérie (PCPA) est d’une capacité nominale de production de 50.000 unités, comme première étape, avant d’augmenter la cadence d’assemblage pour atteindre les 75.000 unités.

Suite au lancement officiel, le 21 juillet 2019, des travaux de la future unité de production automobiles PCPA Peugeot Citroën Production Algérie, «les activités de chantier se déroulent à un rythme soutenu et conformément au planning prévisionnel, grâce aux efforts des équipes algériennes et de nos partenaires nationaux et internationaux», indique un communiqué de Peugeot-Algérie.

Ceci d’autant que, le bâtiment abritant les futures activités de montage et de contrôle qualité est sorti de terre fin octobre et l’assemblage de la charpente de ce bâtiment est sur le point de s’achever. Le recrutement des équipes a commencé avec un effectif de 60 personnes actuellement. Celui-ci passera à près de 400 personnes, fin 2020.

PCPA prévoit également la création de plus d’un millier de postes d’emploi directs et indirects, en premier lieu, avant d’augmenter ce nombre en fonction de la hausse de la capacité de production.

Cette nouvelle usine répondra aux meilleurs standards de l’industrie automobile et représente un investissement global à terme de 120 M€. Au sujet de nombre de modèles que l’usine production PCPA (Peugeot Citroën Production Algérie) produira, le groupe PSA prévoit d’inscrire dans son programme l’assemblage de pas plus que quatre modèles, dont la petite citadine Peugeot 208 et l’utilitaire Peugeot Partner. Ainsi, «plusieurs véhicules y seront assemblés, permettant de répondre au mieux aux attentes des consommateurs algériens», a également indiqué le communiqué. Le site de production de PCPA est implanté dans la commune de Tafraoui, wilaya d’Oran, sur un terrain de 40 hectares, en plus des 80 hectares attenants dédiés à l’implantation des fournisseurs de proximité qui accompagneront le groupe PSA par la fourniture de pièces pour l’usine de Tafraoui, mais également à l’export pour les besoins d’autres usines du groupe.

La construction de l’usine de la marque au lion permettra à Peugeot de reconquérir sa place dans le marché algérien, après une absence remarquée depuis quelques années suite à l’arrêt des importations des véhicules et l’imposition des quotas pour les quatre usines de montage. L’usine algérienne exportera, selon son processus de production, vers les pays africains, ses modèles, après un certain temps.

Lors d’une déclaration au quotidien El Moudjahid, en novembre dernier, durant les essais dynamiques de la nouvelle Peugeot 208 au Maroc, le nouveau directeur de la région Afrique et Moyen-Orient, Samir Cherfan, a souligné, pour ce qui du taux d’intégration, que «PSA respectera les conditions imposées par le ministère de l’Industrie, à savoir atteindre le taux de 15% durant les trois premières années, avant de passer à 40%, durant les cinq prochaines années».

M. Cherfan a également affirmé que son groupe est en discussion avec quelques fournisseurs et sous-traitants algériens, avec lesquels il compte nouer des partenariats, en sus de plusieurs autres, européens, que Peugeot invitera à investir en Algérie, pour fournir les pièces nécessaires à l’assemblage des modèles PSA.

«Pour réaliser cette intégration, nous allons construire des partenariats avec des équipementiers locaux et internationaux qui vont monter progressivement en puissance», a enfin précisé Samir Cherfan.

Mohamed Mendaci