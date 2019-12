Fonction publique : Concours de recrutement

La Direction générale de la Fonction publique et de la réforme administrative vient d’accorder un délai d’une semaine, soit le 22 décembre, aux établissements et institutions n’ayant pas encore procédé à l'ouverture des concours de recrutement pour l’exploitation des postes restés vacants, cette année.

Dans une correspondance adressée aux secrétaires généraux des ministères, aux walis et aux inspecteurs de la Fonction publique, la Direction générale de la Fonction publique a instruit ces derniers d’émettre toutes les décisions relatives à l’ouverture de postes budgétaires, en vue d’occuper les postes vacants. La décision vient en application des dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 12-194 du 25 avril 2012 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours et d’examens professionnels au niveau des établissements et des administrations publiques.

Il convient de noter, dans ce contexte, que certains secteurs ont déjà entamé l’opération. On peut citer, à titre d’exemple, la DGSN, la Direction générale de la Sûreté nationale, qui annonce le recrutement de 70 personnes assimilées, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, qui a fixé le 11 janvier 2020 comme date de l'organisation du concours de recrutement pour l'accès à 1.340 postes de professeurs et d'enseignants principaux de l'enseignement spécialisé, ou encore le ministère de l’Éducation nationale, qui procédera, le 31 décembre, à l’organisation d’un examen professionnel d’accès aux grades d’enseignant principal et d’enseignant formateur pour les trois cycles scolaires.

Cette opération de recrutement dans le secteur de l’Éducation nationale vise à renforcer l’effectif en matière d’encadrement au niveau des centres spécialisés, en vue d’optimiser la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, notamment en matière d’enseignement.

Ainsi, les inscriptions, qui se sont déroulées durant la période du 10 au 28 novembre, ont été suivies par l’opération d’étude des dossiers des candidats et l’établissement des PV des commissions, avant le 19 décembre.

Un tableau portant répartition des postes budgétaires consacrés par cette nouvelle promotion dans chaque wilaya et selon les différents cycles de l’enseignement a été publié sur le site officiel du ministère de l’Éducation. Au total, ce sont 45.000 enseignants qui seront promus au rang d’enseignant principal et de formateur, au titre de l’année 2019.

L’opération de promotion s’effectuera par examens professionnels, avec 42.677 postes à pourvoir ou par voie d’inscription sur les listes de qualification au rang d'enseignant principal et de formateur.

Le département de Belabed a procédé, dans une première étape, à l’application des mesures relatives à l’opération de promotion d’enseignants par voie d’inscription sur des listes de qualification remplissant les conditions requises, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Une opération qui a concerné 2.323 enseignants des trois cycles scolaires. S’agissant de la promotion sur examen professionnel, celui-ci est ouvert aux candidats et enseignants nommés des cycles primaire, moyen et secondaire, justifiant au moins de cinq années d’ancienneté.

Pour le cycle primaire, cette promotion est destinée aux enseignants ayant également le même nombre d’années d’ancienneté pour obtenir le grade de professeur principal. Idem pour le grade de professeur formateur, un enseignant principal doit aussi justifier d’un service effectif de cinq ans au primaire. Pour ce qui est du cycle moyen, le ministère a précisé que la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement moyen concerne les enseignants ayant aussi atteint les cinq années d'ancienneté, tandis que la promotion au grade d’enseignant formateur concerne les professeurs principaux justifiant du même nombre d'années d'expérience. Quant au cycle secondaire, ce sont les mêmes conditions exigées pour la promotion destinée aux enseignants ayant cinq ans d’ancienneté pour obtenir le grade de professeur principal.

Kamelia Hadjib