MarchÃ© parallÃ¨le de la devise : Lâ€™euro toujours en hausse

La valeur de l’euro a atteint des niveaux très élevés sur le marché parallèle à la veille du Nouvel an. Un euro équivaut 210 dinars. Prise entre l’urgence de réduire les déficits financiers et la nécessité d’éviter une érosion du pouvoir d’achat, la monnaie nationale poursuit sa dépression. Le même tempo est affiché pour le change officiel. Indéfiniment ? Pourtant, le ministre des Finances assurait que le dinar regagnera son équilibre systématiquement face aux autres devises, suivant les cours de changes sur le marché. On n’en est pas encore au stade d’une monnaie qui «ne reculera pas». Sa stabilité, relève Rachid Sekak, expert en finance, résulterait de la combinaison d’une multitude de facteurs : une économie de production diversifiée et efficiente ; une absence de déséquilibres, budgétaire et de balance, des paiements et une économie sans inflation. Or, les trois conditions ne sont pas, du moins pour le moment, réunies. Aux yeux de M. Sekak, ex-directeur de la dette extérieure à la Banque d’Algérie, le seul débat qui «vaille la peine» est celui des moyens et des réformes à mettre en œuvre pour atteindre une convertibilité totale de notre monnaie. Pour sa part, Lachemi Siagh, spécialiste en stratégie et financement international, souligne, d’abord, que le dinar est «surévalué» et sa valeur est «fixée par la Banque d’Algérie de façon administrative en prenant en compte un certain nombre de paramètres d’équilibres et de règles du FMI». Quelle parade pour le gouvernement ? L’option semble être prise pour une dépréciation graduelle et modérée d’ici à 2022.

Qu’en pense M. Siagh ? Des réformes sérieuses imposent à ce que «la valeur officielle du dinar et celle du marché parallèle tendent à se rapprocher très sensiblement». Mais «l’établir à ce niveau, même si cela aurait de grands avantages en ce qui a trait au budget de l’État, engendrerait néanmoins de graves conséquences sur le pouvoir d’achat». Plus loin, l’expert prévient que si cette dépréciation n’est pas opérée graduellement dès à présent, elle risque de se faire de manière brutale, quand les réserves de changes seront à moins de 10 milliards de dollars. Corollaire ? «Risque de se retrouver avec des taux d’inflation de 30%», avertit M. Siagh. Pour sa part, Kouider Boutaleb, économiste, voit en la dévaluation progressive, le scénario le plus envisageable pour éviter un choc inflationniste aux conséquences graves sur la stabilité sociale. Une chose est sûre. Si la modification du taux de change induira, certes, une contraction du niveau des importations et l’élargissement de l’assiette de la fiscalité pétrolière et, donc, une amélioration des recettes budgétaires, elle aura comme corollaire la perte du pouvoir d’achat des Algériens ainsi qu’une pression inflationniste. Rappelons dans ce registre que le FMI avait proposé à l’Algérie une dévaluation progressive du taux de changes accompagnée de mesures visant à éliminer le marché des changes parallèle. Le constat est là : le dinar est dans tous ses états.

Des mesures efficaces s’imposent pour éviter à la monnaie nationale d’endosser le statut d’«homme malade» du système financier national. Fouad Irnatene